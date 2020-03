Dansk landsholdsspiller deler stor nyhed

Midt i den grå corona-pause meddeler Lukas Lerager, at han venter barn til efteråret

Mange fodboldspillere ærgrer sig formentlig over at skulle vente med at spille europamesterskab til næste sommer.

Men måske vil Lukas Leragers hustru kunne se det positive i visheden om at have den danske landsholdsspiller hjemme i Genoa over sommeren.

Hun er nemlig gravid med en søn, som parret venter til oktober. Det annoncerede en glad dansker på sin Instagram onsdag.

Lerager har siden i sommer været ejet af Genoa i det nordvestlige Italien, hvor ligaen som de fleste andre steder er lukket ned på ubestemt tid.

Helt fri får han dog ikke i juni, hvor det forventes, at resten af den i skrivende stund suspenderede fodboldsæsonen vil blive afviklet.

Og der er meget på spil for den 26-årige midtbanespiller, hvis arbejdsgiver her i pausen balancerer lige omkring nedrykningsstregen.

I det hele taget har det været en småturbulent sæson for dansker-klubben, som Lasse Schöne også til daglig slår sine folder i.

I slutningen af blev den tidligere PSG-stjerne Thiago Motta sparket ud af trænersædet, hvorfra Davide Nicola nu sidder og vil forsøge at få klubben til at klare frisag.

Samtidig har Lukas døjet med en muskelskade, der har holdt ham ude siden november.

Lukas Lerager har været et populært valg for den nu afgående landstræner Åge Hareide, der siden 2017 har valgt at gøre brug af den tidligere AB- og Bordeaux-spillers tjenester 10 gange med en enkelt kasse til følge.

Lukas Lerager viede sin bedre halvdel, Michelle Lerager, tilbage i juni 2019.

Lerager med landsholskollegerne under en af flere storsejre i 2019. Foto: Lars Poulsen

Se også: Danskerklub fyrer træner

Se også: Mister drømmejobbet

Se også: Schmeichel vil give Åge farvelkamp

Klap ham ud ad døren!