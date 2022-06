Dansk landsholdsstjerne forlader lejren

To danske spillere har nu forladt landsholdslejren.

Som ventet er Yussuf Poulsen rejst hjem, efter han blev skadet i fredagens opgør mod Kroatien, og det samme gør sig nu gældende for Thomas Delaney, der er blevet sendt på sommerferie.

Det bekræfter landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde.

- Delaney har vi sendt på sommerferie. Han har givet alt, hvad han kunne. Han var kørt i bund, siger Kasper Hjulmand.

Dermed kommer midtbanespilleren ikke i aktion mandag aften, når Danmark møder Østrig i Parken i det sidste Nations League-opgør i denne omgang.

Thomas Delaney spillede fuld tid mod Kroatien fredag, men kommer altså ikke i aktion mandag aften. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Delaney blev lørdag meldt tvivlsom af den danske landstræner, men i samme ombæring fortalte Kasper Hjulmand, at det så lyst ud i forhold til den rutinerede midtbanespiller.

Men der var altså ikke mere tilbage i tanken.

Til gengæld tyder alt på, at Jonas Wind og Joakim Mæhle begge er klar på trods af at have været tvivlsomme til mandagens opgør.

- Vi skal lige have Jonas Wind godt igennem træning i dag (søndag, red.), og så lægger vi en plan, siger Kasper Hjulmand.

Tidligere er både Christian Nørgaard og Kasper Dolberg blevet sendt ud af landsholdstruppen med skader i løbet af de to uger, de har været samlet.

Men de mange skader er ikke noget, der ligefrem har overrasket Kasper Hjulmand.

- Det her kommer ikke bag på nogen. Vi gik til de her fire landskampe med en plan for, hvordan vi kunne komme igennem de første to kampe og stadig råde frit over alle til den tredje kamp. Men vi vidste også, at vi så måtte vente og se, hvem der ville være klar til en fjerde kamp.

- Vi skal nok stille med et stærkt og motiveret hold, forsikrer landstræneren.

Kasper Hjulmand har valgt ikke at udtage nye spillere som erstatninger for Yussuf Poulsen og Thomas Delaney.

Østrig må også undvære et par spillere til opgøret mod Danmark - blandt andre Real Madrid-stjernen David Alaba.

Efter tre kampe topper Danmark fortsat Nations League-gruppen med seks point, mens Østrig indtager en andenplads med fire point.

Mandagens opgør i Parken spilles klokken 20.45.

