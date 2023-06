Dansk landsholdsstjerne holder bryllupsfest

På banen har det været en udfordrende sæson med skader og sporadisk spilletid.

Han sluttede stærkt af, hvor han var med til at vinde den tyske pokalturnering. Men det virker til, at Yussuf Poulsens vej til fast spilletid i Red Bull Leipzig er blevet sværere end længe.

Han står ikke forrest i køen til spilletid.

Yussuf Poulsen skal holde bryllupsfest i starten af juli med tre års forsinkelse. Foto: Jan Sommer.

På privatfronten kører alt til gengæld på skinner for den 28-årige angriber, der er tilbage i landsholdsvarmen efter han var sorteret fra i landsholdsamlingen i marts til kampene mod Finland og Kasakhstan.

For Yussuf Poulsen og kæresten Maria Duus er blevet gift og står foran en stor bryllupsfest lige om lidt. I begyndelsen af juli skal de holde stort bryllup i Danmark.

Yussuf Poulsen var på knæ for sin kæreste Maria Duus helt tilbage i starten af juli 2019 på den græske vulkanø Santorini. Men siden kom coronaen, der gjorde det vanskeligt at holde et stort bryllup med gæster, der kommer flyvende ind.

Yussuf Poulsen blev gift med Maria Duus, men har endnu ikke holdt bryllupsfest. Det sker i juli. Foto. Lars Poulsen.

Så den forestående bryllupsfest er en begivenhed, der har været længe undervejs for det lykkelige par.

- Vi er blevet gift, men holder vores coronaudskudte bryllupsfest i juli.

- Jeg friede i 2019, vi skulle være gift i 2020, men så kom coronaen og nu håber vi ikke der sker noget, siger Yussuf Poulsen med et skævt smil.

- Jeg nåede aldrig at få en polterabend, så den har jeg stadig til gode, siger Yussuf Poulsen, der nok må indstille sig på, at 24. juni er en oplagt dato for den begivenhed.

Yussuf Poulsen har i flere år dannet par med Maria Duus, der har medvirket i TV 2-programmet 'Kærester med landsholdet’. Her har hun blandt andet fortalt om, hvordan livet har ændret sig markant, efter parret har fået børn.

Parret har to børn. Sønnen Shine blev født i september 2019. Han er opkaldt efter Yussuf Poulsens far, der døde af kræft, da Yussuf Poulsen blot var fem år gammel.

Yussuf Poulsen fik aldrig en polterabend, men det har han til gode i den nærmeste fremtid. Han holder bryllupsfest i starten af juli. Foto: Lars Poulsen.

Seneste sommer fik parret en pige, der har fået navnet Lia.

Yussuf Poulsen har spillet i Red Bull Leipzig siden sommeren 2013, hvor han skiftede fra Lyngby.

Den 28-årige angriber er således den spiller, der har været længst i Leipzig. Han har været med på hele Red Bull Leipzigs rejse fra den tredjebedste fodboldrække til toppen af Bundesligaen.

Han har en kontrakt, der står til udløb næste sommer.