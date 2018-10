Dansk landsholdsstjerne i total forvandling

Ekstra Bladets reporter giver dog status fra landsholdslejren tirsdag eftermiddag. Video: Claus Bonnerup.

HERNING (Ekstra Bladet): Efter to år i dybfryseren er Pierre Emile Højbjerg tilbage i landsholdsvarmen. Men det er langtfra den samme fyr, som spillede sin seneste landskamp mod Makedonien for to år siden.

Det er ikke den impulsive, højtråbende knægt med her-kommer-jeg-attituden.

Åge Hareide har sagt, han er blevet en voksen dreng. Læg dertil ord som tilbageholdende og særdeles ydmyg om den 23-årige Southampton-spiller, så passer beskrivelsen af ham meget godt anno 2018.

For knægten, der for et par år siden stod og græd for åben fladskærm efter en sejr til landsholdet, kender godt sin nye plads i landsholdets hierarki. Og det er bestemt ikke helt oppe i forreste række.

Kommer fra bageste række

Højbjerg er således ikke mødt frem med stærke forventninger om, han er den mest naturlige afløser for Christian Eriksen på lørdag.

- Jeg har ikke været med i to år og kommer fra bageste række. Jeg må tage tingene skridt for skridt.

- Landsholdet har fungeret fint, skabt gode resultater, så jeg forventer ikke, jeg skal ind på holdet for at tage et stort ansvar, når jeg har været ude så længe.

- Omvendt skal enhver mulighed selvfølgelig gribes, fordi alle her er ambitiøse. Men lige nu er jeg altså bare glad for igen at være en del af landsholdet, forklarer Pierre Emile Højbjerg, der er stolt over igen at stå i rødt og hvidt.

- Det er en stor anerkendelse og en personlig sejr for mig. Det her er lidt som at være med for første gang, siger han med et skævt smil.

Pierre Emile Højbjerg optrådte senest på landsholdet for to år siden, da Danmark tabte 0-1 til Montenegro. Han blev sendt ud i kulden, fordi landstræneren mente, han spillede for sig selv og ikke landsholdets bedste. Nu er han tilbage i varmen. Foto: Lars Poulsen.

Mere moden

Han er til gengæld ikke meget for at gå ind i en længere dialog om årsagen til de to års landsholdspause. Åge Hareide har dog sagt det klart og tydeligt: Højbjerg spillede mere for sig selv end for kollektivet i 0-1 nederlaget mod Montenegro for to år siden. Og det går ikke på et fodboldhold.

I dag vil Pierre Emile blot sige:

- Jeg har lært af de ting, der er sket og er kommet videre. Jeg føler, jeg er blevet bedre og mere moden på mange måder. Jeg føler, jeg er blevet voksen både som menneske og sportsmand, påpeger han.

På trods af, at Pierre Emile Højbjerg føler, han træder ind fra bageste række, er han kommet hjem i ganske fin fodboldform.

Southampton hakker i Premier League, men den 23-årige dansker har etableret sig og leveret fornuftige præstationer, når man lige ser bort fra det boldtab i søndags, der førte til Chelseas første scoring.

- Vi har præsteret godt i flere kampe, men har endnu ikke fået nok point på kontoen. Jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok komme, siger Pierre Emile Højbjerg om sæsonstarten i Southampton, hvor holdet aktuelt er nummer 16 i ligaen.

