Dansk landsholdsstjerne ramt af lykke: Skal være far

Der er liv og glade dage for Nicolai Jørgensen og hans kone, Theresa Kofoed.

Mandag kunne de fejre to år som hr. og fru Jørgensen, men der var et lille twist.

Parret, der har været sammen i seks år, kunne også fortælle, at de venter deres første barn.

Det fortæller de begge via deres Instagram-profiler, hvor Nicklas Bendtner, Thomas Delaney og Mathias 'Zanka' Jørgensen har været blandt lykønskerne.

På en romantisk ferie til italienske Portofino, hvor Caroline Wozniacki i øvrigt holder bryllupsferie, fejrede duoen, at der snart kommer et ekstra familiemedlem.

Med champagne og kys fik de offentliggjort de store nyheder.

Landsholdsangriberen har nok måttet trække det største læs med hensyn til at få drukket boblerne, mens den vordende mor til gengæld har en lidt vigtigere opgave foran sig, når månederne er gået.

Hvor Nicolai Jørgensen er kendt som en fast del af landsholdet, dyrker fruen bloggerlivet og er ligeledes med i TV-serien på TV2 Zulu 'Kærester med landsholdet'.

Pudsigt nok var der netop en scene i det seneste afsnit, hvor hun taler om det med børn. På en forretningsrejse til Hong Kong var hun forbi et lokalt tempel og en håndlæser. Her spurgte hun, hvornår hun ville få børn. Her fik hun at vide, at 2019 var et godt år.

- Nu må vi se, lød det for et par måneder siden, hvor programmet blev optaget.

Der er også totalt styr på fodboldfremtiden for Nicolai Jørgensen, da han netop har sat sin underskrift på en ny kontrakt.

