Dansk landsholdsstjerne: - Var aldrig i tvivl

Andreas Christensen har fundet roen i Chelsea under Frank Lampard som manager. Derfor var han aldrig i tvivl om at blive i det engelske, selvom der var langt mellem spilletiden i sidste sæson

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen (AC, red.) har i denne sæson fået godt med spilletid i Chelsea under den nye manager, Frank Lampard, som tiltrådte i sommer.

Men det er ikke kun den større mængde spilletid under Lampard, der har sat sit aftryk hos den danske landsholdsstjerne. Han mærker nemlig en anden ro og tryghed under sin nye manager.

- Under Sarri havde jeg ikke så mange samtaler med ham om, hvorfor jeg ikke spillede, og det har jeg nu. Jeg ved nu, hvad jeg har gjort galt, og hvad jeg ikke har gjort galt, og det giver mig mere ro, fordi jeg ved, at det ikke har noget med mig at gøre, hvis jeg ikke spiller, siger Andreas Christensen til Ekstra Bladet og den øvrige presse på landsholdets samling i Helsingør.

Andreas Christensen håber på, at han kan få en større rolle på holdet i denne sæson under Lampard, som, han mener, har været med til at give et frisk pust til holdet.

- Han har ingen favoritter. Dem, der spiller bedst, spiller, og det kommer egentlig meget godt frem. Jeg håber jo på, at jeg kan få en lidt større rolle i Premier League i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billedet:

Andreas Christensen er glad for tilliden fra sin nye manager i Chelsea. Foto: Lars Poulsen

Frank Lampard har en stor fortid i Chelsea, hvor han i mange år var en stor stjerne på holdet. Derfor har han også et indgående kendskab til, hvordan tingene forholder sig i klubben, og det smitter også af på spillerne, hvis du spørger den danske landsholdsspiller.

- Det er jo lidt det med, at han kender klubben. Nu har jeg ikke spillet de to sidste kampe, men jeg ved hvorfor, og det giver en masse ro. Jeg føler, at jeg har spillet bedre fodbold, end jeg gjorde i sidste sæson.

- Jeg føler ikke, at jeg spillede min bedste sæson sidste år heller ikke i Europa League. Der var langt mellem kampene, og det var svært at finde rytme. Nu føler jeg i det mindste, at jeg har rytme, og jeg føler, jeg arbejder hårdt hver dag til træning. Fodbold er ligesom bare blevet lidt sjovere i år, siger AC.

Den 23-årige danske stjerne har været rygtet væk fra det engelske i flere omgange, men han havde ikke selv intentioner om at skulle forlade Chelsea i sommerens transfervindue.

- Der var nogle bud her og der, men jeg havde stadig tre år tilbage, og der er ikke så meget, jeg kunne gøre ved det. Klubben bestemmer, og ligeså snart der kom noget nyt på bordet, var der ikke så meget tanke fra min side af.

- Jeg var egentlig stadig glad i sidste sæson. Det var bare spilletiden, der ikke lige var der. Så, nej, der var ikke noget fra min side, hvor jeg var i tvivl, lyder det fra den danske landsholdsprofil.

Andreas Christensen har i denne sæson spillet seks kampe i Premier League, mens det også er blevet til spilletid i Champions League.

Se også: Rørende afsløring: Måtte kæmpe mig på hold for at redde min far

Hierarkiet fik en rystetur: - Han sætter sig ikke der igen

Se også: På det 'forkerte hold': Ude i kulden