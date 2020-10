Dansk landskamp i fare: Aflyser pressemøde

Der er lagt op til lidt af et topbrag, når det danske kvindelandshold tirsdag aften gæster Italien i EM-kvalifikationen.

Der er dog opstået problemer forud for mødet.

Italiens forsvarsspiller Alia Guagni testede fredag positiv for coronavirus, og mandag formiddag meddeler det italienske fodboldforbund, at yderligere to spillere er testet positiv.

Alle spillere, inklusive de to positive, skal testes igen. Af sikkerhedsmæssige årsager har italienerne valgt at aflyse eftermiddagens planlagte pressemøde.

Søndag aflyste England en planlagt venskabskamp mod Tyskland, fordi et medlem af den engelske stab var testet positiv, men mandag morgen mente DBU ikke, at samme skæbne ville ramme kampen mellem Italien og Danmark.

Ekstra Bladet var i kontakt med DBU og fik en skriftlig kommentar fra landsholdets læge, Jens Olesen, inden nyheden om de to yderligere coronatilfælde.

- Vi er orienteret om, at en spiller fra det italienske landshold fredag blev testet positiv for COVID-19 og er blevet trukket ud af truppen. Samtidig bliver resten af den italienske trup testet igen.

- De forhold, som vi har mødt hernede i Italien, opfylder alle anbefalede retningslinier. Vi er trygge ved at spille under UEFA's protokol, hvor kun spillere, der er testet negativ for COVID-19, kan spille, lyder det fra landsholdslægen.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med DBU, men de oplyser, at nyheden om de to positive test ikke giver anledning til yderligere.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pernille Harder scorede to gange for Danmark i onsdagens sejr over Israel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Både Danmark og Italien har maksimumpoint efter henholdsvis otte og syv kampe, og Danmark vil med en sejr i Empoli være sikker på at nå EM-slutrunden i 2022. Enten som gruppevinder eller som en af de tre bedste toere.

Lars Søndergaards mandskab mangler blot de to indbyrdes kampe mod Italien. Forud for de to møder lyder status på 24 point for otte kampe og en nærmest absurd målscore på 45-0.

Senest vandt Danmark 4-0 over Israel onsdag.

EM-slutrunden skulle oprindeligt være spillet i England næste sommer, men er på grund af coronasituationen og det udskudte herre-EM skubbet til sommeren 2022.

