Dansk landskamp skaber kaos på markedet: - Det er helt vildt

Odds 2,55 på Slovakiet over Danmark kunne man få hos Danske Spil, da de åbnede for spil på kampen. På det asiatiske marked var odds endnu højere.

Her kunne man få helt op til 2,92 på, at Slovakiet vil besejre Danmark i onsdagens venskabskamp, der spilles, inden begge hold skal spille i det nye UEFA Nations League i weekenden.

Det skriver onlinemediet BetXpert, der har talt med Kim Ragle, der er analysemanager ved Global Lottery and Monitoring System (GLMS).

Her overvåger han oddsmarkeder og rapporterer mistænkelige mønstre videre. Rapporter fra hans kontor hos Danske Spil i Brøndby er blevet brugt i flere matchfixingsager.

Men på grund af den igangværende konflikt mellem Spillerforeningen, der repræsenterer landsholdsspillerne, og DBU, så er oddset faldet markant. I skrivende stund tilbyder Bet365 helt ned til odds 1,07 på, at Slovakiet vinder over Danmark.

- Det er et helt vildt oddsfald på Slovakiet mod Danmark. Det sker meget sjældent, siger Kim Ragle til BetXpert.

- Hvis jeg ikke kendte baggrunden for oddsfaldet, men bare så på tallene, så havde jeg sagt, at det her er den mest suspekte kamp, jeg nogensinde har set, tilføjer Kim Ragle.

Odds på kampen er suspenderet

Der er stor usikkerhed omkring den danske trup til kampen. DBU har efterspurgt Superliga- og divisionsspillere, mens Spillerforeningen har opfordret dets medlemmer til ikke at stille sig klar for landsholdet. Usikkerheden omkring truppen har været med til styrtdykket i oddset på slovakisk sejr, mens det for flere bookmakere har betydet, at de simpelthen har valgt at suspendere væddemål på kampen.

- Cirka halvdelen af de 200 bookmakere, vi holder øje med, har fjernet kampen. Danske Spil lukkede hurtigt ned for den, da konflikten mellem landsholdet og DBU brød ud, siger Kim Ragle.

Marie Grabow Westergaard, pressechef hos Danske Spil, supplerer:

- Vi har valgt at suspendere væddemål, da vi ikke ved, hvem der stiller op. Vi kan ikke vurdere, hvilke spillere der er med i kampen, og hvilke der ikke er, og så kan vi ikke sætte odds på kampen. Det kan være, at der kommer odds igen, alt efter hvilken trup der offentliggøres.

Også hos Unibet er meldingen den samme; nemlig at uvidenheden om truppen gør, at der er lukket for odds på kampen.

- Det er svært at chancevurdere en kamp, når vi kun kender det ene hold. Vi ved, at slovakkerne nogenlunde stiller i stærkeste, men hvordan stiller Danmark op?, siger pressechef hos Unibet Per Marxen.

Væddemål på kampen kan annulleres

Både Danske Spil og Unibet har der ikke været de store indskud på kampen, inden den blev suspenderet. Men hvad sker der med ens kupon, hvis man spillede på kampen, inden det skete?

- Der er ingen planer om at annullere allerede indgåede væddemål, men jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Det er en ny og unik situation, og derfor suspenderede vi odds på kampen så tidligt som muligt. Jeg regner dog ikke med, at allerede indgåede spil annulleres, siger Per Marxen til onlinemediet BetXpert.

- Vi har forskellige muligheder for de indskud, der allerede er kommet. Det kommer an på, hvilken trup der stiller op. Har du spillet på dansk sejr og har en divisionstrup, så er der mulighed for, at vi kan give folk deres penge tilbage. Men det kan jeg ikke sige noget endegyldigt om uden at kende truppen, siger Marie GrabowWestergaard.

- Hvad hvis man har spillet på slovakisk sejr?

- Der er mange forskellige scenarier i spil, og det kan også være, at man får lov til at beholde sit spil, hvis man har spillet på Slovakiet. Det er helt fair, at hvis du oddser med det forventede og annoncerede hold, så er der mindre hjemmel i vores regler for, at man kan suspendere det. Der er dog for mange usikkerhedsmomenter til, at jeg kan sige noget endegyldigt, siger Marie GrabowWestergaard.

Spilles kampen ikke, så bliver væddemål annulleret ifølge bookmakernes regler og vilkår.

Bet365 har som tidligere nævnt stadig åbent for indskud på kampen:

- Vi har stadig odds på kampen, da den står til at blive spillet. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi har set en del indskud på Slovakiet, hvorfor oddset den vej også er faldet drastisk. Alle væddemål afvikles efter vores regler, ligegyldigt hvilket tidspunkt de er placeret, skriver Mikis Sønderriis, marketing manager hos Bet365, i en mail til BetXpert.

- Betyder det så, at væddemål kommer til at stå?

- Som udgangspunkt ja, men der kan jo altid ske uforudsete ting, så det eneste, jeg kan forsikre om, er, at alle væddemål afgøres efter vores regler. Kampen kan jo potentielt blive udskudt, afbrudt midt i kampen, eller hvad der nu ellers kan ske, skriver Mikis Sønderriis.

