Dansk landstræner arrig: Det er en skandale

Danskerne var efter 2-0-sejren over Serbien langt fra tilfredse med den hviderussiske dommer, som brugte mere end fire minutter på at gennemse en VAR-situation, der burde have givet dansk mål, mens han kun gav fem minutters overtid.

- Man skal ikke stå og kritisere dommeren, men VAR-situationen tager 4 minutter og 27 sekunder, og han lægger 5 minutter til. Det er en skandale, siger landstræner Niels Frederiksen til DR Sporten efter opgøret og tilføjer:

- Det er pisse irriterende, men vi havde andre chancer, og vi også kunne score på. Jeg må indrømme, at der er lidt opstandelse over dommeren i omklædningsrummet.

Læs også: Landstræneren flopper

Den kommende Brøndby-træner mener, at danskerne alligevel burde have vundet med de nødvendige tre mål, for chancerne var der, men skarpheden manglede.

Han kan samtidig se tilbage på en god slutrunde.

- Vi har et hold på et rigtig højt niveau, som kan være med mod de allerbedste nationer, vi normalt ikke sammenligner os med. Vi har haft mange gode spillere med, og alle har leveret en god præstation, fortsætter Niels Frederiksen.

Samtidig kalder han turneringen godkendt på trods af den ubarmhjertige struktur, for Danmark kan ikke nødvendigvis møde op med en forventning om at slå et hold som Tyskland.

Det store løntjek: Det tjener U21-drengene

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere

Det skal han lære - ellers bliver han aldrig elsket på Vestegnen