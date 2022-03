Dansk landstræner: - Det er horribelt

Det danske U19-landshold spillede under bizarre vejrforhold lørdag

Grotesk, urimeligt og bizart.

Forholdene, det danske U19-landshold lørdag aften spillede EM-kvalifikationskamp mod Østrig under, kan kaldes mange ting.

Egnede til fodbold var de ikke.

Et uvejr, der næsten burde kunne få et par sider i Biblen, gjorde det svært for begge hold.

Østrigerne kom bedst ud af det og vandt 2-0, hvilket sender dem til EM, mens Danmarks chancer er udspillet.

Skuffelsen over den kiksede kvalifikation fyldte en del, da Ekstra Bladet efterfølgende talte med landstræner Lars Knudsen.

En følelse af uretfærdighed

Men irritationen og frustrationen over forholdene og manglende handling fra værterne fyldte endnu mere.

- For mig giver det ikke mening at tale om indhold og resultat af sådan en kamp. Vi er selvfølgelig ærgerlige og står tilbage med en følelse af uretfærdighed, sagde han.

Du kan se et fyldigt sammendrag af kampen her

- Vi spiller på noget, der ikke har med fodbold at gøre. Der stod blankt vand over det hele, og det var umuligt at drible og aflevere. Ja, man kunne næsten ikke løfte bolden op i luften, sagde han tydeligt påvirket af omstændighederne.

Kampen blev afviklet i spanske La Nucia, der ligger ved Middelhavskysten mellem Valencia og Murcia. Og alle implicerede parter har i dagene op til kampen været klar over, at det ville blive dårligt vejr.

Alligevel blev der ikke truffet forbehold, fortæller Lars Knudsen.

- Vi havde jo fulgt vejrudsigten. Vi har været her nogle dage. Men vi har oplevet et spansk fodboldforbund, der står for at arrangere, og selv UEFA, været fuldstændig passive. Og det var de igen i dag.

- Det er dybt kritisabelt og horribelt, at der ikke bliver taget affære, siger han.

'Det føles meningsløst'

- Det havde ikke noget med fodbold at gøre. Det siger sig selv, at man ikke kan spille på sådan en bane, siger han.

- Kan du tage noget med herfra. Noget du kan evaluere på?

- Der er ikke noget at evaluere, for der var ikke noget indhold. Drengene håndterede det på forbilledlig vis, siger han.

- Kommer du til at gå videre med det?

- Det har jeg ikke nogle kommentarer til. Men det er uretfærdigt, det der er sket i dag. Vi har en meget talentfuld årgang, der har leveret fantastisk flot som hold.

- Men at alle de forberedelser, der er lagt i at forsøge at kvalificere sig til EM-slutrunden, fuldstændig bliver ødelagt af sådan noget her…det er skuffende og føles meningsløst.

Danmark er en del af gruppe 7, der udover Østrig også tæller ekskluderede Rusland samt værterne fra Spanien.

Den sidste kamp mellem Spanien og Danmark spilles 29. marts men er uden betydning for Danmark, der ikke kan nå østrigerne på førstepladsen.