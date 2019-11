Dansk landstræner ønsker bedre vilkår: - Nogle vanvittige rejser

Australien er det seneste land, der har besluttet at indføre ligeløn for det mandlige og kvindelige fodboldlandshold.

Det glæder Lars Søndergaard, landstræner for de danske fodboldkvinder, som fortsat halter økonomisk efter de mandlige kolleger.

- Nu er der et land mere, og det er dejligt, at det går i den retning med lige muligheder og ligeløn. Jeg kender ikke Australiens aftale i detaljer, så jeg vil nødig snakke om ligeløn, siger Søndergaard.

Han vil til gengæld gerne fortælle, hvordan man stadig kunne ønske sig bedre vilkår hos kvinderne.

- På landsholdsplan slider vi lige i øjeblikket med nogle ting, hvor vi gerne vil have akkurat de samme muligheder for at få succes som herrerne, siger Søndergaard.





Landstræneren vil gerne have mere hjælp omkring holdet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Her tænker han på staben omkring holdet, som kunne være større.

- Det bliver specialiseret mere og mere på klubplan inden for herreverdenen. Der er analytikere, fysioterapeuter, en fysisk træner, en målmandstræner, og der er nogle steder to assistenttrænere.

- Der er vi stadig ikke på kvindesiden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi øgede antallet af specialister omkring holdet, siger Søndergaard.

Søndergaard har en assistenttræner, der er halvtidsansat.

- Det gør jo, at vi sommetider skal diskutere holdtaktiske ting klokken 22 om aftenen. Fordi hun ikke kan før. Hvis vi havde en assistenttræner på fuldtid, vil det give mere kvalitet, påpeger han.

Landstræneren vil også have øget antallet af spillere i truppen samt antallet af kampe i løbet af kalenderåret.

- Vi udtager 16 markspillere og 2 keepere. Jeg vil gerne have en trup, der er lig, hvad de andre kommer med.

- Det skal også være lige muligheder for at udnytte de internationale datoer fuldt ud, siger Søndergaard.

Ellers bliver det svært at have store ambitioner, mener han.

- Jeg bruger ikke så meget tid på at spekulere på, om herrerne har mere, end vi har. Jeg spekulerer mere på, hvad de andre lande har, som vi ikke har. Det er nogle af de ting, jeg nævner.

- Ellers er det urealistisk at sige, at vi skal være med i toppen, hvis vi ikke har de samme muligheder som de andre lande, siger landstræneren.





Landsholdets helt store stjerne har også tidligere efterlyst bedre vilkår. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rejseforholdene kan også forbedres, forklarer han.

- Vi er nogle gange er ude på nogle vanvittige rejser. Det koster selvfølgelig meget at chartre et fly.

- Da vi skulle til Israel, forlod vi Viborg klokken halv otte om morgenen og var først fremme i Israel halv tolv om aftenen. Og vi skulle ned og spille en vigtig kamp, som pigerne dog klarede fint, siger han.

I øjeblikket bliver der i Dansk Boldspil-Union (DBU) lagt budget for næste år.

- Jeg håber, at man vil se, at vi bliver tilgodeset. Der er ikke rigtig sket noget, fordi meget af snakken er sket inden for det seneste år.

- Og man kan jo ikke bare finde en million ekstra. Så havde man gjort det, vurderer Søndergaard.

Danmark skal møde Georgien i EM-kvalifikationen tirsdag klokken 18 i Viborg.



Skandaløse scener i Tyskland: Mejer træner ned og starter kaos

Se også: Ingen undskyldninger fra Ståle: - Vi var helt væk

Se også: Overrasker efter nedtur: - Mere stolt end nogensinde