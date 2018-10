Dansk landstræners kulturchok: Spillerne brugte haveslange som bad

Papa Ny Guineas danske landstræner, Flemming Serritslev, rendte ind i lidt af et kulturchok

Normalt er jobbet som fodboldlandstræner behæftet med diverse privilegier. Det gælder dog ikke for ø-staten Papua Ny Guinea.

Her har den tidligere Vejle-spiller Flemming Serritslev nemlig fra 2015 til 2018 ageret landstræner, og det har kastet et par sjove anekdoter af sig. Det åbner han op omkring i et langt interview til transfermarkt.

- Vi skulle gennemføre en træningskamp i Malaysia. Alt var reserveret. Under mellemlandingen i Singapore finder vi ud af, at forbundet kun havde betalt flybilletter til Singapore. Så måtte jeg købe de resterende billetter, fortæller han.

Uger blev til år

Oprindeligt var det da heller ikke meningen, at Serritslev skulle tilbringe tre år af sit liv på Papua Ny Guniea. Til mediet fortæller han, at præsidenten tilbød ham at overtage landsholdet, da det var i forfærdelig form på det tidspunkt.

- Jeg besluttede mig for at se på det hele i 14 dage, og 14 dage blev til tre år.

Artiklen fortsætter under billedet.



Flemming Serritslev (tv) var tilbage i 2006 U21-landsholdstræner for blandt andre Daniel Agger (th). Foto: Thomas Wilmann

Selvom han - foruden det danske U21-landshold - har trænet eksotiske Nasarawa United i Nigeria og Armeniens U21-landshold, var det noget af et kulturchok, som mødte ham, da han tog turen fra jobbet som teknisk direktør for iranske Sanat Mes Kerman til landstræner for Papua Ny Guinea.

- Professionalismen er ikke-eksisterende. Til start kan nævnes, at den nationale liga kun løber fire måneder om året. Man skal derudover vide, at infrastrukturen er meget dårlig. Der er kun nogle få veludviklede veje, så for det meste skal holdene flyve til udekampene, hvilket koster penge, og dem har klubberne ikke, siger Serritslev og fortsætter:

- Det var normalt, at spillerne sov på madrasser i et stort soveværelse før en kamp, og at en haveslange blev brugt som bad.

Glæden ved grønsværen

De tvivlsomme forhold til trods fortæller danskeren, at spillernes glæde og motivation for fodbolden var enorm. Det udmøntede sig i en finaleplads ved Oceania Cup i 2016, hvor Papua Ny Guinea dog tabte knebent til New Zealand.

- Det gav spillerne et stort løft. De tjener næsten intet ved at spille fodbold. Efter turneringen inviterede klubber fra New Zealand og Australien nogle af spillerne til prøvetræning. Teknisk set er nogle af dem fremragende, fortæller han, inden han afslutningsvis roser landets natur:

- Alle, som har chancen for at komme her, bør gribe den. Når du tager en jeep-tur i regnskoven, tror du, at du er i paradis.

Da Flemming Serritslev tidligere i år forlod jobbet som landstræner for Papua Ny Guinea, lå staten nummer 153 på verdensranlisten. I dag ligger den nummer 164.

Se også: Nyt Superliga-chok: Brøndby-legende har sagt op

Skandale under opsejling: Politiet afbrød Thorup-forhandling

Se også: Storklubber i chok: Kæmpe ransagning i syv lande

Se også: Dansk fodbold-boss latterliggjort af topagent