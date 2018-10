Dansk målhelt: Jeg havde det på fornemmelsen

HERNING (Ekstra Bladet): Selvom han har været fast inventar i Åge Hareides landsholdstrupper, så er det nok de færreste, der har haft en fornemmelse af, hvad man egentlig kan forvente af Lukas Lerager i rødt og hvidt.

Hånden på hjertet er det nok kun de færreste, der ser med, når han optræder for Bordeaux i den franske liga, og indtil tirsdagens 2-0 sejr over Østrig i Herning, var det blot blevet til fem korte indhop på nationalmandskabet.

Og der var næppe nogen, som kunne forudse, at han ville krone en stærk indsats med en scoring, der kandiderer til årets mål på landsholdet.

Altså lige undtagen hovedpersonen selv.

- Jeg snakkede med min bedste ven i går (mandag), og jeg havde på fornemmelsen, at jeg ville score. Det lyder lidt mærkeligt og som en kliché, når man har scoret. Men jeg havde en fornemmelse af, at det ville komme i dag. Og det var jo rart, lyder det med et beskedent smil fra tirsdagens mand på MCH Arena.

- Han joker altid med, hvornår hattricket kommer, og så siger jeg, at man lige skal lave det første. Men han er god til at give mig selvtillid ligesom min kæreste, forklarer Lukas Lerager, der næppe behøver ekstra brændstof til selvtilliden i de kommende dage.

Er meget ydmyg

Men det er ikke lig med, at han nu vil banke i bordet for en plads i startopstillingen.

- Jeg tager det dag for dag og er meget ydmyg. Jeg har altid været vant til at skulle kæmpe mig til tingene, og dem, der spiller på min position, spiller i større klubber, end jeg gør. Nu skal jeg fokusere på Bordeaux og få en god sæson dernede, siger Lerager, der dog først vil give sig selv lov til at nyde sin drømmedebut i startopstillingen.

- Jeg tror lige, jeg skal hjem og sunde mig. Adrenalinen kører lidt ekstra rundt i kroppen i dag. Det er skønt at kunne være et forbillede for andre, for jeg har jo selv været der, siger Lerager, der er helt afklaret med, at han har skullet vente så længe på sin chance.

- Det bliver man nødt til. Det er et supergodt landshold med supergode spillere på de positioner, jeg spiller på. Så når man endelig får chancen, så gælder det om at slå til og ikke holde sig tilbage eller være bange for at spille.

Lukas Lerager lignede bestemt heller en bange mand mod Østrig, men før kickoff var han trods alt lidt ramt af situationen

- Jeg havde kriller i maven. Jeg vil ikke sige, at jeg var nervøs, for jeg har efterhånden spillet mange kampe – også store kampe for klubben. Men jeg havde lidt ekstra kriller i maven i dag, indrømmer midtbanespilleren, der dog for længst havde fået styr på maven, da han scorede det, som han selv uden blusel kalder karrierens bedste mål.

- Jeg får en god bold fra Pierre. Så ser jeg Yussuf ligge i mellemrummet ude til højre og tager en et-to med ham. Så ligger Pione der. Så tager jeg en et-to med ham, og så tager jeg chancen. Det gør jeg normalt ikke, for jeg plejer at være mere uselvisk. Men i dag tog jeg chancen, og det var dejligt at se den gå ind.

