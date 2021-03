Indskiftede Andreas Skov Olsen gjorde forskellen, da han scorede to mål - Joakim Mæhle og Pierre Emile Højbjerg kom også på måltavlen efter 4-0 sejr på den sværeste udebane i VM-kvalifikationen

Tre kampe – tre sejre og 14-0 i målscore.

Danmark har fået en suveræn start på VM-kvalifikationen. En historisk start, fordi det er første gang nogensinde, at Danmark har vundet de tre første kampe i en kvalifikationsturnering.

4-0 sejren over Østrig var en magtdemonstration af Kasper Hjulmands mandskab.

På den sværeste udebane i gruppen skulle Danmark bruge én halvleg til at stille skarpt på Østrig. Men så blev østrigerne også skilt ad i løbet af ni forrygende danske minutter.

Og nu har Danmark slået et kæmpe hul på hele fem point til de nærmeste rivaler fra Østrig efter blot tre kampe i VM-kvalifikationen.

4-0 sejren over Østrig var en dansk magtdemonstration. Suveræn indskiftning af Andreas Skov Olsen, der startede og sluttede målfesten i Wien. Foto: Leonhard Foeger/Reuters.

Man kan tale om en indskiftning med effekt, da Andreas Skov Olsen afløste en meget tam Yussuf Poulsen.

Bologna-spilleren havde kun været på banen i tre minutter, før han slog til. En tværpasning fra Thomas Delaney blev sparket op i nettaget.

Det danske åbningsmål var starten på et festfyrværkeri de følgende ni minutter, hvor danskerne sprudlede.

Thomas Delaney var også arkitekten bag 2-0 scoringen, da han spillede Joakim Mæhle fri. Atalanta-spilleren scorede sikkert.

Jonas Wind fik ingen hovedrollen mod Østrig, men så slog flere af holdkammeraterne til gengæld til. Foto: Georg Hochmuth/Ritzau Scanpix.

Siden var Martin Braithwaite i oplæggerens rolle, da østrigernes målmand var på skovtur. Barcelona-spilleren havde opfanget, at Pierre Emile Højbjerg var løbet med centralt. Højbjerg scorede i et tomt mål.

Andreas Skov Olsen blev også noteret for 4-0 træfferen efter han snød en østrigsk forsvarsspiller i feltet.

Pierre Emile Højbjerg sparkede bolden i et tomt mål til 3-0, da Martin Braithwaite opfangede, at den østrigske målmand var på skovtur. Foto: Jakub Sukup/Ritzau Scanpix.

Thomas Delaney var midtbanens bedste og Danmarks bedste. Energisk med stort overblik og et enormt løbearbejde. Samtidig lagde han op til de to første scoringer.

Bag ham leverede Simon Kjær og Andreas Christensen endnu en toppræstation.

Med sin erfaring og enorme ro skaber Simon Kjær en enorm sikkerhed i bagkæden. Anføreren styrer sit forsvar med autoritet og med en ekstrem lav fejlprocent, gør han sine holdkammerater bedre.

Det var landskamp nummer 11 under Kasper Hjulmands ledelse. Danmark har nu spillet til nul i otte af kampene. Kun Belgien og Island har formået at score mod danskerne.

Kasper Hjulmand har fået tre sejre i tre kampe. Danmark er gået i udbrud i jagten på en plads ved VM i Qatar i 2022. Foto: Jakub Sukup/Ritzau Scanpix.

Kasper Hjulmand kan nu bruge de kommende to måneder til at sammensætte sin EM-trup. Der er ikke mange ledige pladser at slås om. Både Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard har spillet sig ind i EM-varmen.

Danmarks videre jagt på VM-billetterne i Qatar fortsætter 1. september, når Danmark møder Skotland på hjemmebane og tre dage senere rejser til Færøerne.

Nu kan Kasper Hjulmand indstille sigtekornet på EM-slutrunden i juni, hvor Danmark skal spille mindst fem kampe: To testkampe mod Tyskland og Bosnien samt tre puljekampe mod Finland, Belgien og Rusland.

Det kan kun blive en sjov sommer i København. Et dansk landshold, der kan skabe store resultater ved den slutrunde.

