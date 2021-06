Dansk mareridt: Den værste aften nogensinde

Danmark fik en trist start ved EURO 2020 med nederlaget på 0-1 til Finland. Den sportslige skuffelse stod dog i skyggen af den uhyggelige oplevelse, der skete kort før pausen, hvor Christian Eriksen kollapsede på banen.

Joel Pohjanpalo blev matchvinder for Finland efter pausen, da han kom foran en passiv Joakim Mæhle i det danske forsvar.

Mæhle stod fuldstændig stille, da finnen kom flyvende. Kasper Schmeichel forsøgte, men kunne ikke afværge afslutningen, der røg under landsholdskeeperen.

Pierre Emile Højbjerg fik en gylden mulighed for at udligne, da Yussuf Poulsen fik tilkendt et straffespark. Med fraværet af både Christian Eriksen og Jonas Wind var det tredjeskytten, der blev udvalgt.

Han sparkede meget svagt til venstre for Lukas Hradecky, der let kunne dykke ned og redde.

Joel Pohjanpalo scorede sejrsmålet for Finland. Foto: Lars Poulsen

Der var lagt op til den store folkefest i Parken. Glade, smilende danske fans var klar til at skyde den store begivenhed i gang.

Men festen varede ikke længe i Parken.

Kampen var afbrudt i halvanden time oven på Christian Eriksens kollaps efter 42 minutters spil af opgøret.

Afbrudt halvanden time

Den danske landsholdskreatør kollapsede pludselig på grønsværen.

Det var uhyggelige scener, hvor Christian Eriksen måtte have livreddende hjælp fra læger på grønsværen.

Kampen var afbrudt i halvanden time, og forventningen hos mange i Parken var, at kampen ikke blev genoptaget.

Men da meldingen kom, at Christian Eriksen var stabiliseret på Rigshospitalet, var spillerne enige om at spille de sidste 50 minutter af opgøret.

Kasper Schmeichel gik rundt og krammede hver og en i den danske trup, før de skulle genoptage kampen.

Landsholdet gør sig klar til at genoptage kampen. Foto: Lars Poulsen

Men trods rundkreds og peptalk, fandt de danske spillere aldrig sig selv.

De var mentalt rystede og ikke parate til at yde en toppræstation efter den skrækkelige oplevelse, de havde været vidner til fra første række.

De danske spillere fandt aldrig sig selv.

Mathias Jensen afløste Christian Eriksen, men Brentford-spilleren savnede dynamikken i sit spil. Han slog aldrig de præcise pasninger bag den finske bagkæde, der stod meget dybt.

Udskiftninger uden effekt

Kasper Hjulmand forsøgte med to dobbeltudskiftninger, men det havde ikke den store effekt.

Det mest overraskende var udskiftningen af anfører Simon Kjær. Han virkede ikke skadet. Og netop anføreren var en af dem, der kunne hive holdkammeraterne op i en svær stund for alle spillerne.

Det danske landshold fandt aldrig tilbage ind i rytmen. Foto: Lars Poulsen

Andreas Skov Olsen og Andreas Cornelius blev også sendt på banen, men den massive finske forsvarsmur stod distancen.

Lukas Hradecky havde en travl aften i Parken, og han bidrog til, at finnerne fik den første sejr nogensinde ved en slutrunde.

Det var den første finske sejr over Danmark i Parken siden 1949, men kampen huskes mest af alt for Christian Eriksens uhyggelige kollaps.

Ekstra Bladet har oven på Christian Eriksens frygtelige kollaps besluttet ikke at give danskerne karakterer.