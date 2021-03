Dansk mirakel går verden rundt

Thomas Delaneys skorpionspark fra træningen i Herning er blevet et kæmpe hit på internettet

Thomas Delaney er noteret for fem mål i landsholdstrøjen.

Men man fornærmer næppe midtbaneslideren fra Borussia Dortmund ved at skrive, at ingen af dem har været bare tilnærmelsesvist så seværdige som det vanvittige drømmemål, han mandag scorede ved træningen i Herning.

I en afslutningsøvelse blev Delaney første afslutning pareret af Kasper Schmeichel, inden han ud af det blå sparkede bolden utageligt op i hjørnet med et såkaldt skorpionspark. Du kan se målet i videoen øverst i denne artikel.

Holdkammeraterne tog sig til hovedet i forundring, og siden er den sjældne detalje gået viralt over det meste af kloden.

GOAL og The Guardian er bare et par af de internationale giganter, der har gjort opmærksom på mirakel-sparket.

Dagen derpå var målet stadig et samtaleemne ved det afsluttende pressemøde forud for onsdagens gyser i VM-kvalen mod Østrig.

Og holdkammeraten Pierre-Emile Højbjerg kunne ikke dy sig for lidt kærligt drilleri af midtbanekollegaen.

- Jeg måtte lige dobbelttjekke, at det var Thomas, lød det med et smil fra Tottenham-spilleren, der ligesom alle andre må lette på hatten over den ekstraordinære afslutning.

- Det var et flot mål. Akrobatisk og magisk på samme tid, så stor cadeau herfra.

Thomas Delaney selv tager også opmærksomheden fra den humoristiske side.

- Hvis man i mine unge dage havde filmet alle mine træninger, så havde der været masser at tage af.

- Nej, spøg til side. Det sker ikke hver dag. Det er måske også sådan noget, der oftere sker til træning end i kamp. Jeg havde alligevel brændt den første chance, så jeg tænkte, ’hvad fanden, nu prøver vi noget vanvittigt’. Så der har været god stemning omkring det mål under og efter træning, fortæller Thomas Delaney, der ikke vil afvise, at detaljen bliver prøvet af i kamp.

Det bliver dog næppe lige foreløbigt.

- Jeg vil selvfølgelig forsøge at gøre det i kamp også, men ’don’t hold your breath’, griner han.

