Dansk nedtur

Hvis man spillede med ’fortjent’ i fodbold, havde Danmarks U21-drenge slæbt en uafgjort og rimeligvis endda en sejr med hjem fra King Power Stadium i Leuwen. Den slags retfærdighed kræver sådan set kun ét: At man scorer på sine chancer.

Det gjorde Danmark ikke, selv om der var rigeligt af dem, og så stoppede Belgien de tre point i lommerne og fører EM-kvalifikationsgruppen med maksimumpoint efter fire kampe – Danmark er toer med seks point efter tre opgør i gruppe I.

Gustav Isaksen fik efter 34 minutter den gyldne mulighed for at slukke det belgiske vaffeljern, men midtjydens forsøg med ydersiden blev pareret, da den stærkt spillende keeper Maarten Vandevoordt kom buldrende som en raket og fik snittet kuglen forbi mål.

Og to minutter senere gik det så galt i den danske ende, da Lois Openda og Arthur Theate spillede ét-to forbi Rasmus Carstensen dybt inde i det danske felt, og så var det ikke verdens sværeste udfordring for Openda at passere Filip Jørgensen i det danske mål.

Nu var Gustav Isaksen muligvis en kvart tomme offside, men en dansk føring ville på det tidspunkt have været helt i orden efter spil og chancer. Efter en lidt tøvende start var det nemlig de unge danskere, der var farligst og udfordrede belgierne i omstillinger a la den, Jesper Lindstrøm kreerede til Gustav Isaksen.

Den blot 18-årige Willliam Bøving var en mundfuld for det belgiske forsvar og var tæt på, da han tæt på mål lusket gik til angreb og stjal bolden fra en snorkende forsvarer i det 20. minut. Men Vandevoordt var nok engang vågen og reddede sin holdkammerat ved at vinde duellen med den unge FCK’er og endda veksle balladen til belgisk målspark.

Lois Openda havde et giftigt forsøg ti minutter inde i anden halvleg, men derfra var det de danske gæster, der aste og maste belgierne baglæns i giftige kontrastød. Samarbejdet mellem Jesper Lindstrøm og Gustav Isaksen gav en ny monsterchance til midtjyden, da den tidligere Brøndby-striker med en ’mæhlesk’ yderside sendte bolden ind i feltet – efter lidt pinball endte den i støvlen på Isaksen, der ikke fik ordentligt træf på den gyldne mulighed.

Jesper Lindstrøm sparkede lige over mål i en solo-aktion, og Victor Jensen missede en brysttæmning inde i feltet, og Ajax-forwarden kom ikke til skud. Den stærkt spillende anfører Nikolas Nartey havde også et solidt hovedstødsforsøg efter en sprælsk dansk frisparks-kombination.

Men det endte med forgæves knoklen og brødløs kunst i Belgien. De unge danskere skal i aktion i midten af november i Tyrkiet i den fjerde udekamp på stribe og slutter næste år puljen af med fire hjemmekampe i streg.