Dansk scoring går verden rundt

Danmark var reelt uden chance for at nå den nødvendige sejr over Belgien i Leuven onsdag aften, da Thibaut Courtois pludselig tilbød danskerne en livline med fire minutter tilbage af kampen.

En relativt ufarlig tilbagelægning fra Nacer Chadli trillede ganske enkelt under fodsålen på Real Madrid-keeperen, der dog trods alt snittede bolden tilstrækkeligt til at få selvmålet på sin regning.

2-3 og så kunne Danmark drømme et minuts tid, indtil Kevin De Bruyne lukkede og slukkede til 4-2.

Dagen derpå er de belgiske medier flinke ved Courtois, fordi fejlen ikke kostede sejren i Nations League-puljen, men målmanden slipper ikke for opmærksomhed rundt omkring i alverdens lande.

Store medier som tyske Bild, engelske Sky Sports og spanske Marca er blot nogle af dem, der omtaler det komiske selvmål.

- En aktion til glemmebogen. Her er den utrolige fejl af Courtois, der gav mål, lyder det hos sidstnævnte, mens amerikanske ESPN kalder det en must-see brøler.

Og ifølge holdkammeraten Thorgan Hazard, der er bror til Eden Hazard, så er målmanden også indstillet på, at han får lov at høre for brøleren, når han vender hjem til den spanske hovedstad.

- Thibaut har allerede sagt, at Eden helt sikkert kommer til at grine ad ham efter det her. Det er et uheldigt mål. Det kan ske, heldigvis vandt vi. Hvis vi havde tabt på grund af det, ville han få skylden, lød det efterfølgende fra Thorgan Hazard.

Med sejren er Belgien klar til Final Four i Nations League på bekostning af Danmark, der kun kunne snuppe førstepladsen i gruppen med en sejr onsdag aften.

