Dansk skæbneaften: Her er mulighederne

Du kan følge lodtrækningen direkte på ekstrabladet.dk fra klokken 18.

Næste udgave af VM i fodbold er mindre end to år væk, og derfor er det mandag tid til at få afgjort, hvem der skal mødes i den europæiske del af kvalifikationen.

Danmark er for første gang i 25 år topseedet, hvilket naturligvis øger chancen for en overkommelig opgave til Kasper Hjulmands tropper.

Seedningslag VM-kvalifikation Lag 1: Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Holland



Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Holland Lag 2: Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet, Rumænien



Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet, Rumænien Lag 3: Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland, Finland



Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland, Finland Lag 4: Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien, Luxembourg



Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien, Luxembourg Lag 5: Armenien, Cypern, Færøerne, Azerbaijan, Estland, Kazakhstan, Kosovo, Litauen, Letland, Andorra



Armenien, Cypern, Færøerne, Azerbaijan, Estland, Kazakhstan, Kosovo, Litauen, Letland, Andorra Lag 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino Vis mere Luk

VM-kvalifikationen er inddelt i ti grupper og spilles fra marts til november 2021. I fem af puljerne vil der være seks hold, mens der kun er fem hold i de resterende fem puljer.

Danmark kan derfor ikke møde andre lande i øverste seedningslag, men derudover er alle muligheder åbne.

Næsten i hvert fald.

For UEFA har lagt nogle yderligere restriktioner ned over lodtrækningen, som blandt andet betyder, at visse lande ikke kan komme i samme pulje på grund af politiske spændinger - ligesom der kun kan være to lande med risiko for voldsomme vinterforhold i samme pulje.

Det fulde overblik over de ekstra restriktioner kan ses her.

Danmark skal vinde sin pulje for at kvalificere sig direkte til VM, mens de ti andenpladser skal spille playoff i Madrid i marts 2022.

De ti toere får selskab af to lande, der kvalificerer sig via Nations League, og de i alt 12 lande skal så spille om de resterende tre europæiske pladser ved VM 2022.

Uanset, hvordan lodtrækningen går, må Danmark forventes at være favorit til at kvalificere sig til den voldsomt kontroversielle slutrunde i Qatar om to år. Der er dog en verden til forskel på de puljer, som Danmark risikerer at havne i.

Ekstra Bladets bud på den bedste og værste pulje ser således ud:

Ekstra Bladets bud på den bedste og værste pulje Drømmepuljen

DANMARK

Rumænien

Nordirland

Luxembourg

Andorra

San Marino Skrækscenariet

DANMARK

Polen

Ungarn

Bosnien-Hercegovina

Armenien

Malta Vis mere Luk

To år til skammens VM

Vil udnytte Danmark

--------- SPLIT ELEMENT ---------