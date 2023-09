Dansk 'skuffelse': Havde I ikke mere i jer?

Se karaktererne: Festen udeblev, da Danmark blot formåede at vinde 4-0 mod verdens dårligste landshold

4-0. Og videre.

Der var nærmest kun ét hold på banen, da Danmarks milliondyre drenge var oppe imod verdens dårligste landshold.

Alligevel skulle der gå 26 minutter, før et udsolgt Parken klædt i rødt og hvidt fik noget at juble over mod San Marino.

Pierre-Emile Højbjerg, Joakim Mæhle og Jonas Wind kom på måltavlen, inden det hele blev på grænsen til søvndyssende efter pausen. Kun en sen scoring fra Christian Eriksen gav lidt begejstring. Arh, drenge. Havde I ikke mere i jer?

Nu gælder det Finland søndag. En kamp, der vil give svar på, hvor Kasper Hjulmands tropper reelt står. Og om de overhovedet har fortjent den EM-billet.

Her Ekstra Bladets karakterer til det danske landshold: