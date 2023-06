Dansk stjerne er rykket ned: - Det eksisterer ikke i mit hoved

Martin Braithwaite vil helt sikkert ikke se tilbage på denne sæson med armene over hovedet.

Den 32-årige dansker rykkede således ned fra La Liga sammen med Espanyol.

På den positive side scorede han ti mål i Spaniens bedste fodboldrække. Og på den baggrund har landsholdsstjernen en blandet følelse i kroppen.

- Det er en underlig følelse at have en god sæson personligt, men det ikke er nok til at hjælpe klubben med at overleve, så det er en blandet følelse, sagde han onsdag i landsholdslejren og fortsatte:

- Jeg har tendens til hurtigt at slå mit navn fast, når jeg kommer til en klub. Det har været et underligt år og en underlig sæson. Jeg følte også, at holdet var til mere, men du er ikke bedre, end hvad du præsterer som hold. Sådan ser jeg på det.

32-årige Martin Braithwaite. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Den tidligere FC Barcelona-spiller skjuler ikke, at det ikke er fedt at have en nedrykning på cv'et.

Og når det kommer til, om fremtiden er i Espanyol for Martin Braithwaite, har hovedpersonen ikke så meget at sige.

- Jeg har ikke snakket så meget om fremtiden, fordi vi rykkede ned i næstsidste kamp, og nu har vi de her to kampe, som jeg holder fuldt fokus på. Jeg har ikke tænkt så meget over det.

Hvis du spørger landstræner Kasper Hjulmand, er Braithwaite for god til at spille i Spaniens næstbedste række. Men stiller du Martin Braithwaite det samme spørgsmål, kommer der ikke samme klare svar.

- Jeg har aldrig drømt at spille i den næstbedste række i Spanien, så jeg har aldrig haft overvejelserne omkring, om jeg var for god eller ej. Jeg troede heller ikke, det ville komme til at ske. Jeg var fuldt overbevist om, vi nok skulle redde os. Så jeg har ikke tænkt meget over det.

Frygt eksisterer ikke i Espanyol-spillerens hoved. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

En anden ting, som endnu ikke fylder i Espanyol-spillerens hoved, er, om han frygter, at pladsen på Kasper Hjulmands mandskab går til en anden, hvis han befinder sig i den næstbedste spanske fodboldrække efter sommerferien.

- Hvis du kender mig godt nok, så ved du, at frygt ikke eksisterer i mit hoved. Jeg har slet ikke givet det en tanke på nuværende tidspunkt. Der har slet ikke været nogen tanker om noget som helst.

Men selvom Martin Braithwaite i øjeblikket holder fokus på Danmarks to kommende kampe mod Nordirland og Slovenien i kvalifikationen til EM, så er der en ting, han forventer.

At telefonen ringer i løbet af sommerferien.

- Jeg har haft en sindssygt god sæson, så selvfølgelig er der ingen tvivl om, at en masse klubber vil være interesserede i mig.

- Det er en stor klub, men der kommer nok til at være interesse, fordi jeg har haft en god sæson med mange mål, selvom jeg ikke har spillet angriber.

Espanyol sluttede som nummer 19 - fire point fra Almería på den rigtige side af den frygtede nedrykningsstreg.