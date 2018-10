Dansk stjerne er utilfreds: 'Vil ikke sidde på bænken resten af sæsonen'

HERNING (Ekstra Bladet): Andreas Christensen har haft en sand kometkarriere og var sidste sæson fast mand under Antonio Conte i Premier League-storklubben Chelsea.

Men siden Maurizio Sarri overtog roret på broen i London-klubben denne sommer, har den danske forsvarsstjerne mistet sin plads i forsvaret. Faktisk har ’AC’ ikke fået ét eneste minut i Premier League og er i stedet blevet spist af med spilletid i EFL Cuppen og Europa League.

Derfor var det ikke en Andreas Christensen i højt humør, der mandag troppede op for at svare på spørgsmål om sæsonstarten i Chelsea på MCH Arena i Herning.

- Det har været en svær sæsonstart. For at være helt ærlig, har det været pisse svært. Jeg har de seneste tre sæsoner været stamspiller (to sæsoner i Gladbach og en i Chelsea, red.), og nu er jeg groet fast på bænken. Der er en voldsom tomhed forbundet med ikke at spille, lød det hudløst ærligt fra Andreas Christensen, der er mødt ind i landsholdslejren forberedt på, at den manglende spilletid i Chelsea også holder ham ude af startopstillingen på landsholdet.

- Det gør bare ekstra ondt, for jeg synes, jeg var begyndt at finde min rolle på landsholdet, uanset om det var i forsvaret eller på midtbanen. Jeg havde et godt VM og en rigtig god sæson under Conte, og nu er det hele lidt nulstillet. Men jeg har ikke givet op, og jeg vil bevise mit værd.

Andreas Christensen har haft en meget svær sæsonstart i Chelsea. Foto: Claus Bonnerup

Denne sæson har David Luiz og Antonio Rüdiger været foretrukket i Sarris centerforsvar, der er blevet slanket med en mand, siden Conte var chef for det hele.

Under Åge Hareide har AC flere gange med succes optrådt på den defensive midt, men i Chelsea er danskeren ikke noget tema på den position. I Chelsea er det centerforsvarer eller bænkevarmer.

- Det er korrekt. Jeg spiller meget gerne 6’eren, men i Chelsea er der mange store navne til den position. Jeg har fået besked på, at Sarri udelukkende ser mig i forsvaret. Det er sådan set fint nok, selv om jeg stadig gerne spiller 6’eren på landsholdet.

Andreas Christensen er blevet overhalet af Mathias 'Zanka' Jørgensen i landsholdets forsvarshierarki. Foto: Lars Poulsen

Selv om tingene hurtigt kan ændre sig i fodboldverden, så er Andreas Christensen så småt ved at begynde at overveje sin fodboldfremtid i Chelsea.

Ikke at han sparker døren ind til Sarris kontor og smækker et transferkrav på skrivebordet, når han igen er i London, men den danske landsholdsspiller vil ikke finde sig i permanent at være marginalspiller i Chelsea.

- Jeg kan ikke tåle at have så meget mere tålmodighed. Jeg er 22 år og skal spille fast på mit klubhold nu, ligesom jeg har gjort i en længere periode. Jeg har ikke besluttet, hvornår bægeret flyder over, men det er klart, jeg ikke vil sidde på bænken resten af sæsonen i Chelsea. Så skal jeg væk, sagde Andreas Christensen, der ikke bebrejder sin manager for beslutningen om at udelade ham.

- Har valgte sit hold fra sæsonstart, og siden er det jo gået formidabelt. De spillere, der får chancen i stedet for mig, leverer varen, og så holder træneren fast i det, der fungerer. Derfor lægger jeg ikke skjul på, at det ser svært ud for mig personligt, men jeg ved også, at hvis jeg får chancen og griber den, så kan tingene se anderledes ud allerede om få uger.

