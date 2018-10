Dansk stjerne har vendt nedtur til optur: - Det her er benzin på bålet

HERNING (Ekstra Bladet): Pierre Emile Højbjerg har brugt meget tid de par år på at tænke, hvordan han kommer tilbage i landsholdsvarmen. Hvordan har når et af karrieremålene om at spille flere landskampe, end de 21 han stod noteret for mellem 2014-2016.

Tirsdag fik han comeback i Herning, da Danmark besejrede Østrig med 2-0 efter en solid indsats af Southampton-spilleren, der var lettet og ganske godt tilfreds efter opgøret.

- Jeg fik vist, at Hareide kan stole på mig. Det tror jeg nu også, han vidste i forvejen. Men jeg synes også, jeg fik bevist, jeg har noget at gøre i landsholdstruppen, forklarer Pierre Emile Højbjerg.

For ham var det på mange måder en speciel kamp, fordi han nu har været ude i to år.

- Der var en lidt anderledes spænding, end jeg var vant til før en kamp. Jeg er meget motiveret og det her er benzin på bålet fremadrettet for mig, siger Pierre Emile Højbjerg med henvisning til, han nu vil bevare sin plads i landsholdstruppen.

- Selvfølgelig har jeg da også tænkt over, hvorfor jeg ikke har været udtaget i to år. Nu handler det om at komme hjem på klubholdet og gøre arbejdet godt den næste måned, så jeg kan komme på landsholdet igen, påpeger Pierre Emile Højbjerg.

Landstræner Åge Hareide var glad for at se Pierre Emile Højbjerg på banen igen. Ikke mindst fordi han har en fantastisk attitude. Han vil det hele. Tager ansvar og viser den her: Giv-mig-bolden attitude.

- Det seneste år har han lært meget i Southampton. Han er vokset både på og uden for banen. Vi har altid vidst, han er en god fodboldspiller. Det så vi også i kampen mod Østrig, siger landstræneren.

