Dansk stjerne: Jeg skal væk nu

- Mit håb er at komme til en ny klub hurtigst muligt, siger Joakim Mæhle, der er favoritten til at spille venstre back onsdag mod Belgien

Det korte og hektiske forløb med Jess Thorup som cheftræner i Genk er måske en ganske god beskrivelse af de oplevelser Joakim Mæhle har haft af de mange træner-udskiftninger i den belgiske klub gennem sine tre et halvt år i klubben.

- Thorup var den sjette træner, jeg har haft, siden jeg kom til klubben. Det korte forløb han havde betød, at de virkelig var nogle kaotiske dage i Genk, da han stoppede, forklarer Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle (t.h) skal væk hurtigst muligt fra sin belgiske klub, Genk. Han håber, at det sker allerede i januar-vinduet. Foto: Lars Poulsen.

Backen var glad for at få en landsmand som cheftræner. Derfor var det også med et glimt i øjet, han dagen før Jess Thorup blev præsenteret i FC København på det sociale medie Twitter skrev følgende:

’Man kan vel bare håbe, at han ikke består lægetjekket’.

- Jeg har ikke talt med Jess Thorup, siden han skiftede. Mine holdkammerater kunne slet ikke forstå, hvorfor han skiftede til FCK, fordi de mener, at Genk er en større klub.

- Som dansker forstår jeg godt, hvorfor Thorup skiftede til FCK. Nu har han store chancer for at vinde trofæer og spille ude i Europa, siger Joakim Mæhle.

Til trods for uroen i kulisserne går det sportsligt godt i Genk, der har vundet fire kampe i træk. Mæhle spiller fast, som han har gjort siden ankomsten i sommeren 2017.

Det ændrer dog ikke ved, at Joakim Mæhle snarest forventer at komme væk.

Joakim Mæhle har imponeret i den korte tid, han har været med i landsholdstruppen. Foto: Lars Poulsen.

Han var tæt på i sommerens vindue, men her blokerede Genk-ledelsen for et skifte kort før deadline. Marseille stod klar og parterne var reelt blevet enige, men så ønskede belgierne pludselig flere penge.

- Jeg vil gerne væk fra Genk hurtigst muligt Jeg ved, januar-vinduet kan være svært, men jeg er nu meget fortrøstningsfuld, siger Joakim Mæhle, der ikke har holdt møder med klubben efter uroen for én måned siden.

- Jeg passer mine kampe på banen. Derudover har jeg ikke så meget at sige til Genk, forklarer han.

Parterne har lavet en aftale, der handler om, han skal sælges senest i sommeren 2021 med mindre der dukker en ekstraordinær mulighed op. Den ekstraordinære chance var et skifte til Marseille, der også spiller Champions League i denne sæson.

- Jeg håber der kommer interesse for mig igen. Jeg vil gerne væk for at tage næste skridt, pointerer han.

Joakim Mæhle fik en mindre knæskade mod Sverige. Knæet hævede op, men nu er han klar igen og forventes at spille fra start mod Belgien onsdag. Foto: Lars Poulsen.

I onsdags forlod han Brøndby Stadion på krykker, men der skal meget til at slå Joakim Mæhle ud af kurs. Søndag sad han over mod Island, men nu har han meldt sig klar til onsdagens opgør mod hans ’landsmænd’ fra Belgien.

Og den timing er ganske perfekt, når Robert Skov er hjemsendt med corona, og Jens Stryger Larsen fik lov at rejse tilbage til Udinese efter kampen søndag.

- Jeg fik et slag på knæet mod Sverige, nu har hævelsen fortaget sig, og jeg er helt frisk igen, siger Joakim Mæhle.

Den stærke offensive back har imponeret, siden han fik debut mod Belgien for et par måneder siden.

- Joakim har virkelig gjort det godt. Han løber fra alt og alle. Han er en spiller med rigtig mange offensive kvaliteter. Han skal lægge lidt mere på sine defensive pligter, som landstræner Kasper Hjulmand formulerer det.

