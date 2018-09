Dansk stjerne missede sin hyldest: - Jeg har ikke fået nogen forklaring

Fodboldstjernen Pernille Harder blev sammen med kroaten Luka Modric i sidste uge kåret til Europas bedste fodboldspillere ved en prisuddeling i Monaco.

Mens Modric blev hædret på scenen, spillede Harder VM-kvalifikationskamp i Viborg for Danmark.

Den 25-årige dansker ville gerne have været til stede til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) prisoverrækkelse.

- Jeg har ikke hørt noget fra Uefa om, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Jeg har ikke fået nogen forklaring, siger Pernille Harder.

Danskeren har tidligere udtalt, at det er et skidt signal, at Uefa afholder en prisuddeling på en aften, hvor flere af de kvindelige stjerner ikke har mulighed for at møde op.

Forud for prisuddelingen i Monaco slog hun også fast, at det ville gøre hende trist, hvis hun skulle vinde prisen uden at være til stede. Harder håber, at kritikken har gjort indtryk.

- Jeg tror ikke, at jeg får nogen forklaring fra Uefa. Kun at de ændrer det til næste år, siger Harder.

Da hun i sidste uge løb rundt inde på stadion i Viborg, var hun faktisk godt klar over, at hun samtidig i Monaco ville blive kåret til Europas bedste kvindelige fodboldspiller i 2017/18-sæsonen.

- Jeg vidste det nogle dage før. Jeg fik taget et billede med prisen på en træningslejr med klubben, forklarer Harder, der spiller i den tyske klub Wolfsburg.

Selv om landsholdsstjernen gerne ville have været til stede i Monaco, så er hun stolt over, at hun har vundet så stor en pris.

- Det er stort for mig at få sådan en pris. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var lille, siger hun.

Pernille Harder og resten af det danske landshold møder tirsdag i Viborg Sverige i sidste spillerunde i VM-kvalifikationen. Med en sejr er Danmark sikker på en plads ved næste års VM i Frankrig.

Der er kampstart klokken 17.

