Dansk stjerne misser EM

En af Danmarks vigtigste spillere kommer ikke med til U21 EM i Italien.

DBU oplyser, at Joachim Andersen ikke er blevet sin skade kvit og derfor ikke er med i truppen til slutrunden. Randers-spilleren Jonas Bager overtager hans plads i truppen.

- Joachim Andersen bliver ikke klar. Den beslutning traf vi i går eftermiddags. Det betyder, at Jonas Bager træder ind i truppen. Han har været med hele tiden og er topforberedt, så det skal nok blive godt, siger Niels Frederiksen til den fremmødte presse.

Han erkender, at det er et tab for holdet, men er samtidig fortrøstningsfuld forud for slutrunden.

- Joachim er en rigtig dygtig spiller, og han er en stor profil på vores hold, men det er ikke helt nyt for mig. Jeg har haft nogle dage til at vænne mig til tanken om, at der var en vis risiko for, at det ville ende sådan. Det er et tab for os, men så er der andre, der får muligheden for at vise, hvor dygtigere de er, siger Niels Frederiksen.

Ifølge træneren er chancerne for, at han kunne blive klar i løbet af slutrunden, og derfor har man valgt ikke at inkludere Joachim Andersen i truppen.

Joachim Andersen har haft en fremragende sæson i italienske Sampdoria og er angiveligt på blokken i nogle af Europas helt store klubber.

