Dansk stjerne misser landskamp: Konen er ved at føde

Til Nations League-kampen fredag mod Frankrig er Andreas Christensen ikke til rådighed.

- Andreas Christensen er blevet hjemme. Hans kone er ved at føde, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde i Paris torsdag aften.

Den danske stjerne, der kan se frem til at blive far, danner par med Katrine Fogt Friis. I april lagde hun billeder på Instagram, der ikke var til at tage fejl af.

Andreas og Katrine på den røde løber i London til 2019. Foto: David M. Benett/Getty Images

Andreas Christensen muligvis også er i farezonen til udekampen mandag mod Østrig.

Den 26-årige midtstopper har på mange måder haft et ujævnt forår i Chelsea, som han forlader med månedens udgang.

Han spillede sin seneste og sidste kamp for Chelsea, da Leeds blev besejret 3-0 11. maj.

Siden meldte han fra til FA Cup Finalen, da Chelsea tabte til Liverpool efter straffespark.

Andreas Christensen har hidtil været tavs om sin fremtid, men alt peger i retning mod, at han skifter til Barcelona i den nye sæson.

Christian Nørgaard er også blevet hjemme i Danmark. Han har problemer med den ene læg og er ikke aktuel til kampen mod Frankrig.

Han stod over Brentfords sidste kamp mod Leeds, fordi han allerede på det tidspunkt havde fået skaden.

Kasper Hjulmand udtog i starten 26 spillere til sin trup. Den er nu til kampen mod Frankrig nede på 24 spillere.

Landstræneren udtog så stor en trup, fordi han ikke har mulighed for at supplere den undervejs, hvis der opstår skader. De spillere, som han eventuelt kunne have i tankerne, ligger på stranden og holder ferie.

Danmark spiller fredag mod Frankrig, mandag mod Østrig. Siden venter to hjemmekampe mod Kroatien og Østrig.

Alt tyder således på, at Andreas Christensen og Christian Nørgaard er ude af spillet til de to første udekampe.

