Dansk stjerne nægtet kærlig hilsen

Under sydens sol og 20 grader i Portugal var der lagt op til revanche, da kvindelandsholdet tørnede sammen med nabolandet Sverige. Selvom svenskerne virkelig kæmpede, scorede Danmark sejrsmål i overtiden og vandt med 2-1.

Danmarks største stjerne, Pernille Haarder, funklede ved at lave kampens første mål. Dog måtte hun undervejs udvise specifikt afholdenhed til navnlig en spiller.

Nemlig over for kæresten Magdalena Eriksson, der fik anførerbindet på, da landsholdskaptajnen Caroline Seger var skadet.

- Dommeren sagde bare 'ikke noget håndtryk'. Så vi fik ikke mulighed for at give hånd eller andet, fortæller Magdalena Eriksson til Aftonbladet.

Kæresteparret har da ikke tidligere været blege for at udveksle sejrskys, men denne her gang måtte de følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at undgå kys, kram og håndtryk i de kommende uger for at inddæmme spredning af coronavirus.

Kærester i privaten, modstandere på plænen. Pernille Haarder og 'Magda' Eriksson måtte ikke give hånd til kampen. Foto: Privat.

Tiltaget om forbud mod håndtryk blev i sidste uge besluttet i Premier League. Også DBU har nu fulgt trop, og derfor må der ikke gives hånd mellem spillerne i Superligaen og i 1.Division.

Magdalena Eriksson og Pernille Harder blev kærester, da de begge spillede i den svenske klub Linköping. Magdalena Eriksson spiller til daglig for Chelsea, hvor Pernille Haarder gør karriere som angriber for VfL Wolfsburg.

