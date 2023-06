Dansk stjerne revser landstræneren

Caroline Møller synes, at der 'har manglet en del kommunikation' fra trænerteamet og tvivler også på, hvor meget de har fulgt med i hendes kampe for Real Madrid

Der venter et VM rundt om hjørnet, der samtidig bliver Lars Søndergaards sidste kampe som dansk landstræner.

Med en måned til slutrunde-start kritiserer Real Madrid-spiller Caroline Møller landstræneren, efter hun den seneste tid ikke har været udtaget, men dog er en del af bruttotruppen nu.

- Jeg synes, der har manglet en del kommunikation. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget de (landsholdets trænerteam, red.) overhovedet har fulgt med, siger hun til DR.

Hun vedkender samtidig, at hun ikke har spillet meget for den spanske kongeklub, men at hun dog har haft gode indhop og scoret vigtige mål, men tvivler samtidig på, om Lars Søndergaard er klar over det.

DR har foreholdt landstræneren kritikken. Han afviser og siger, at Caroline Møller tager fejl, hvis hun tror, at trænerteamet ikke har fulgt med i hendes præstationer i det spanske.

24-årige Caroline Møller har spillet 11 A-landskampe. Den seneste er for over et år siden, da Østrig blev besejret 2-1 i en venskabskamp.

Ved VM i Australien og New Zealand er Danmark i gruppe med Kina, England og Haiti.

Caroline Møller var heller ikke med ved EM-slutrunden i London sidste sommer.

Hun kan dog glæde sig over, at Danmark skal have ny landstræner efter VM. Lars Søndergaard har således allerede meldt ud, at han stopper, når slutrunden er overstået.