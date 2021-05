Dansk stjerne smidt af tog: 'Aldrig sket for en mand'

Katrine Veje har et CV, de færreste fodboldspillere kan matche.

Rosengård-spilleren er noteret for imponerende 125 landskampe for Danmark, har spillet for storklubben Arsenal og vundet mesterskaber i både Danmark og Sverige.

Alligevel måtte landsholdsveteranen torsdag finde sig i at blive afvist ved grænsen til Sverige af en betjent, der simpelthen ikke kunne tro på, at Katrine Veje var på vej til jobbet i Malmø-klubben FC Rosengård.

Det fortæller hun til Aftonbladet.

Som andre, der bor i Danmark, men arbejder på den anden side af Øresund, har hun ladet sig coronateste en gang om ugen, så hun kunne tage toget til Malmø.

Det har fungeret problemfrit hidtil. Men da hun blev tjekket torsdag, mente en svensk betjent, at testen, der var foretaget mandag, var for gammel. Og da passet var dansk, krævede betjenten, at Katrine Veje forlod toget.

Og selv om den danske landsholdsspiller kunne fremvise et underskrevet dokument fra Rosengårds sportschef, der viser, at hun er på kontrakt hos Champions League-kvartfinalisterne, var han hverken til at hugge eller stikke i.

- Han sagde, at fodbold ikke er et arbejde, og jeg skulle stå af og rejse tilbage til Danmark. Jeg begyndte at grine, for jeg troede, at han lavede sjov, fortæller Katrine Veje til Aftonbladet, der forklarer, at de fleste i Malmø trods alt har hørt om FC Rosengård.

Men altså ikke den stædige svenske betjent.

Til sidst lod han sig dog overbevise af sine kolleger, og Katrine Veje kunne noget forsinket tage til træning.

- Min første tanke var, at det aldrig ville ske for en mand. Så jeg var ret irriteret. Jeg bad om navnet på politimanden, så jeg kunne indgive en klage, men jeg fik det ikke, forklarer Veje, der aldrig modtog en undskyldning.

- Nej, han sagde ikke noget. Hans kolleger grinede og sagde, at jeg kunne tage det næste tog, siger forsvarsspilleren.

Overfor Aftonbladet understreger en talsperson for politiet, at selvom ikke alle betjente er lige erfarne, så skal de huske at udvise god opførsel.