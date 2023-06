Dansk stjerne ude: - Han føler sig sløj

Mikkel Damsgaard har ikke fået den optimale optakt frem mod de kommende EM-kvalifikationskampe.

Mandag var den den danske midtbanespiller ikke en del af træningen, og heller ikke tirsdag vil den lille tekniker være at finde på banen.

Det fortæller assistenttræner, Morten Wieghorst, til Ekstra Bladet og resten af den danske presse i landsholdslejren i Helsingør.

- Han føler sig lidt sløj, og vi passer lidt på. Han laver ikke så meget i dag, og så håber vi, at det bliver lidt bedre i morgen. Han føler sig ikke godt tilpas, men vi ved ikke så meget mere lige nu.

Morten Wieghorst har dog fortsat en tro og et håb om, at den 22-årige Brentford-spiller når at blive klar til fredag, når det danske landshold møder Nordirland i et udsolgt Parken.

- Det burde ikke været noget bekymrende, men det er svært at sige i forhold til, hvordan det udvikler sig.

- Jeg er sikker på, at vores læge og stab får ham testet alt det, de kan. Vi må vente og se, men vi har stadig tre dage til fredag.

Mikkel Damsgaard startede på banen i Danmarks to første kampe i EM-kvalifikationen og har mod slutningen af sæsonen også fået masser af spillertid i Premier League, efter han ellers fik en noget langsom start i Brentford.

Udover fredagens kamp mod Nordirland skal Kasper Hjulmands tropper også i aktion mandag, når de møder Slovenien på udebane.