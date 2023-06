Dansk stjernes hårde nat: Sov først 5.30

Jonas Wind havde svært ved at falde til ro efter den dramatiske 1-0-sejr over Nordirland i EM-kvalifikationen fredag aften

Han blev dansk matchvinder med sin scoring kort inde i anden halvleg.

Derfor er der måske heller ikke så meget at sige til, at Jonas Wind havde svært ved at falde i søvn efter 1-0-sejren over Nordirland i EM-kvalifikationen.

Faktisk passerede uret 5.30, før landsholdsangriberen faldt helt til ro på hotelværelset.

- Jeg kan slet ikke sove, når vi spiller de sene kampe. Det bliver meget, meget sent i hvert fald. Der er en del eufori og uro i kroppen, der gør, at jeg ikke kan falde til ro. Kampen kører bare på repeat, siger en lidt klatøjet Wind dagen derpå i landsholdslejren i Helsingør.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, den blev halv seks, før jeg sov. Jeg kunne høre fuglene kvidre, og der var nogen, der var ude at bade herude, før jeg faldt i søvn, så jeg skal sove godt i dag, lød det videre med et stort smil.

Jonas Wind (th.) scorede kort inde i anden halvleg kampens eneste mål. Foto: Claus Bonnerup

Skal have middagslur

Klokken var da også 22.49, før fredagens opgør i Parken blev fløjtet af, og derfor ser Jonas Wind frem til at kunne få noget mere søvn i løbet af lørdagen.

- Vi kunne heldigvis sove længe, så jeg fik måske fem timer. Så regner jeg med, at jeg kan få en god middagslur senere. Så er det fint.

- Der er allerede kamp igen mandag. Er det helt problemfri med en så hård nat?

- Den næste kamp kommer hurtigt, og søvn er selvfølgelig en vigtig ting. Men det er naturligt nok efter så sen en kamp, at det er svært at falde i søvn. Det skal jeg nok få indhentet, og så er jeg klar til kamp på mandag.

Mandag skal Kasper Hjulmands tropper igen i aktion, når de møder Slovenien på udebane.