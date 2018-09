Dansk top-boss er dybt bekymret: - Det er gået for vidt

En konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne har sat det danske fodboldlandshold på standby.

Fredag valgte Badminton Danmark desuden at opsige en aftale med Danske Elitesportsudøveres Forening, der blandt andet repræsenterer de bedste danske badmintonspillere.

Fælles for de to sager er, at brugen af spillernes kommercielle rettigheder synes at være et centralt stridspunkt.

Og det er en bekymrende udvikling, mener direktøren i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen.

- Nogle gange vil man alene gøre det til et spørgsmål om DBU. Der er også et badmintonforbund og andre forbund, der har præcis de samme problematikker.

- Der er en strukturel problemstilling i det her, hvor der er to modeller, der clasher. En idrætsmodel og en fagforeningsmodel, siger Mølholm.

Mølholm mener ikke, at fagforeningsmodellen tager "tilstrækkeligt hensyn" til idrætsmodellen.

- Jeg synes, det er gået for vidt. Der er nogle forbund og nogle landshold, der skal drives, siger Morten Mølholm.

- Og det bliver svært, fordi der ikke er et blik for, at et forbund også skal have ressourcer til talent- og breddearbejde.

- Det er afgørende, at man er solidarisk med hinanden. Og det er man bare ikke, hvis man ikke kan forstå, at man bliver nødt til at give forbundet nogle rettigheder og ordentlige forhold at arbejde med.

I sidste uge understregede anfører Simon Kjær i en mail, at spillerne på fodboldlandsholdet er meget opmærksomme på at give tilbage til ungdoms- og breddefodbold.

- Vi er enige med DIF's direktør i, at vi skal bidrage til både børne- og ungdomsfodbold. Og faktisk er det en af de rigtig mange positive konsekvenser af de kollektive landsholdsaftaler, som vi har haft med DBU i sidste tre årtier, at det sker.

- Som sagt genererer vi på herrelandsholdet hvert år et stort millionbeløb til DBU, som går videre til børne- og ungdomsfodbold, skrev han.

