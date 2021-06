Dansk topspiller i EM-rus: Jeg er vild med det

Det er ikke et spørgsmål, om Anders Holvad skal sætte hold til det forestående EM på holdet.dk. Spørgsmålet er, hvor mange hold han skal sætte.

For FC Fredericias profil er vild med konceptet, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg laver hold til næsten alle spil. De store cykelløb, Superliga, Premier League, Champions League. Og en gang imellem også La Liga og Bundesligaen. Motorspillene holder jeg mig fra, siger han og erklærer sin manglende viden som den væsentligste årsag.

Og selvfølgelig de store fodbold-slutrunder.

- Jeg og en kammerat vandt VM-spillet i 2018. Du kan tro, vi sad og svedte under finalen, siger han med et grin og minder om, at holdet.dk dengang havde den største præmiesum med hele 50.000 kroner til vinderen.

Hvis du vil sætte et hold, bør du læse Frederik Ingemanns optakter: Ekspertens store EM-overblik: Her er pointslugerne i Gruppe A

Også årets knockout-spil i Champions League var ved at ende med det helt store.

- Jeg førte inden finalen, men jeg sluttede som nummer fem. Skulle jeg have vundet, skulle begge hold have scoret, fortæller han.

'Det er virkelig hyggeligt'

Selvfølgelig er det fantastisk at være med der, hvor det sner, og hvor der er præmier at vinde. Men primært gør Anders Holvad det for sjov.

- Jeg spiller næsten altid mod venner eller kammerater i FC Fredericia. Det er svært at spille mod alle, men det lykkes da en gang imellem, siger han.

- Det er til gengæld sjovt især med de korte spil som slutrunder. Tre-fire uger med EM eller et Tour de France er nemmere at holde motivationen i end en hel sæson. Så er det mega fedt hele vejen igennem.

Anders Holvad i kamp for Frederica mod Helsingør i efteråret. Foto: Claus Birch/Ritzau Scanpix

- Så sætter man nogle hold og snakker med vennerne om det stort set hver dag. Det er virkelig hyggeligt, siger han og tilføjer, at de så spiller om symbolske beløb.

Han gør en dyd ud af forberedelserne og tager sig gerne god tid før første kamp. Uanset hvor stor ens viden er, kan det være godt med lidt hjælp.

- Jeg hører podcasts, bruger Twitter og følger (Frederik) Ingemann meget. Det er jo meget forskelligt, hvad folk synes. Én nede i klubben synes, han er lige så meget ekspert som Stig Tøfting, siger Anders Holvad og slår en latter op.

Ekstra Bladets manager-ekspert Frederik Ingemann Foto: Emil Agerskov 24-årig statskundskabstuderende og vært på podcasten 'Klubhuset' om managerspil. Top en procent-placeringer i alle fodboldspillene med undtagelse af EM Manager - forhåbentlig blot lidt endnu - krydret med et par rundesejre. Tidligere vinder af Vuelta a España-spillet samt tredjepladser i både Tour de France og Giro d'Italia. Vis mere Vis mindre

- Jeg bruger ham lige så meget til at se, om jeg har glemt noget. Han er god til at give mig et overblik. For der er altid nogle ting, man ikke selv opdager. Så kan det fungere som rettesnor, og så kan man skabe sin egen holdning.

- Det kan godt tage noget tid, men så er det også meget sjovere. Og til sådan et EM bruger jeg nogle timer, siger han.

Harry Kane vil være en populær spiller i optakten til EM blandt mange spillere på holdet.dk. I 2018 scorede han hattrick mod Panama og endte som VM-topscorer. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvom han ikke er kommet i gang endnu, er der nogle oplagte ting, der skal holdes styr på, når den tid kommer.

- Du skal have ham eller dem, der scorer hattrick. Det skal du bare. Men om det så er Ronaldo, der gør det mod Ungarn, eller Kane, Mbappé eller Lukaku. Det er jo svært at vide, siger han og tilføjer:

- Under VM i 2018 havde vi Andreas Granqvist fra Sverige. Han sparkede straffespark og havde flere clean sheets. Og så var der ikke ret mange, der havde ham.

- Så man skal kigge på straffespark, på clean sheets og på, hvem der kommer videre. Og så handler det selvfølgelig om ikke at handle alt for meget. For det koster, siger han og snakker derudad om hold og spillere:

- Frankrig bliver gode, men er de ikke i den sværeste gruppe? Og hvad med Italien. Dem kender man ikke helt så godt. Du skal se på, hvem der kommer i semifinalen, for gebyrerne er så vigtige. Jeg glæder mig til at kigge på det. Men det er også frustrerende at sætte det første hold.

- For der er så mange. Derfor er det godt at have flere hold, når man nu gerne vil have Kane og Mbappé og Lukaku, siger han med et grin.