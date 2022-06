Dansk træner i voldsom infight med modspiller

En 3-0-føring og fuld kontrol på kampen.

Sådan så det ud for Thomas Christiansens panamanske tropper efter 59 minutters spil i CONCACAF Nations League-opgøret mod Martinique natten til fredag.

På trods af det komfortable udgangspunkt formåede Thomas Christiansen ikke at bevare roen, da Martiniques Daniel Herelle rev bolden ud af hænderne på Christiansen for at tage et hurtigt indkast.

Panamas danske træner valgte at rive fat i Herelle, hvorefter der udbrud stor tumult på sidelinjen.

Kampens dommer var klar i sin sag og stak Thomas Christiansen et direkte rødt kort for episoden.

Til pressemødet efter kampen var Thomas Christiansen ikke til stede. Det var i stedet holdets fysiske træner, Christian Beguer, der svarede på spørgsmål, og han kunne fortælle, at den danske træner havde undskyldt og beklaget sin opførsel.

Det skriver mediet JMdeportes.

Panama endte med at vinde kampen 5-0 og topper deres deres gruppe foran Costa Rica.

