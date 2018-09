Dansk tv-kommentator svarer på kritik efter 'reality-show'

Det nye danske landshold blev formelt præsenteret med lidt over et døgn til kampstart, og det gav ikke meget forberedelse til den midlertidige landstræner John 'Faxe' Jensen til at få styr på navne og taktik.

En anden, der også pludseligt fik beskåret sin tid, var Peter Piil, der skulle kommentere opgøret mellem Slovakiet og Danmark.

Han måtte benytte sig af alle forhåndenværende midler for at få styr på de danske spillere, så der blev både tjekket nyhedssites, som lavede opgørelser over spillernes baggrund (Se Ekstra Bladets her), og ringet rundt i både fodbold- og futsal-miljøet.

- Det var en meget speciel opgave, for det var jo en landskamp, men det var ikke en landskamp. Det var et realityshow, siger Discoverys erfarne kommentator til Ekstra Bladet.

- Det var et realityshow, siger Piil om den specielle kamp. Foto: Lars Poulsen

- Det handlede om lade begivenheden udfolde sig, og hvis det blev helt til grin, så måtte jeg gå i den retning. Men det blev ikke en 'til grin'-oplevelse, siger han og nævner, at han har kommenteret lignende kamp, som f.eks. engang hvor Rusland baskede Liechtenstein.

På Kanal 5's Facebookside udtrykker mange seere, at kommenteringen blev for negativ.

- Spillet blev ikke sprudlende, og man kan ikke lade som om, man er midt i en VM-finale. Det handler om balance, og hvis vi skal være ærlige, havde det jo intet med landsholdet at gøre. De gjorde det fint nok, men jeg vil ikke rose dem til skyerne, bare fordi de stiller op. Men undervejs roste jeg et par af spillerne for nogle gode aktioner, blandt andet keeperen.

Kommentatoren kunne heldigvis bruge sin research om slovakkerne. Foto: Lars Poulsen

Ingen medkommentator

Havde det været en normal landskamp, havde seerne også fået glæde af en ekspertkommentator, og denne gang skulle det have været Brian Laudrup. Der blev dog slået kontra fra Discoverys side, da det blev reserveholdet, der skulle af sted.

- Det er sjældent, der kun er én kommentator på til landskampe, men der skal jo være et formål med at sende folk af sted.

- Vi har jo eksperter med stor indsigt i spillet på eliteplan, som kan se de store linjer. Der var ikke mange store linjer i spillet i går. Det havde været omsonst og overkill med en kapacitet. De taktiske ting, som 'Faxe' gerne ville have, kunne jeg sagtens se, også når der blev lavet ændringer.

Discovery valgte at droppe den tidligere landsholdsspiller Brian Laudrup til rollen som ekspertkommentator til denne kamp. Foto: Jakob Jørgensen

Var det en god oplevelse at kommentere kampen?

- Journalistisk var det interessant. Tilbage i 1998 skulle jeg kommentere Tour de France, og pludselig rullede Festinas dopingsag, og så blev det en anden journalistisk opgave. Det var lidt den samme omstilling her, siger Piil, der dog helst vil undgå en gentagelse.

- Jeg håber ikke, der sker igen.

