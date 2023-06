Dansk VM-håb ebber ud for stjernen

Nadia Nadim er godt på vej tilbage, men VM ligger nok lige præcis for tidligt for den danske landsholdsspiller

Der er kun nogle få uger til, landstræner Lars Søndergaard udtager sin VM-trup.

Og vinden skal tage til i styrke og bære Nadia Nadim frem, hvis hun skal være en del af den.

Det antydede Søndergaard selv overfor Ritzaus Bureau forleden, og nu kommer det også fra Nadim selv.

I et interview med CNN fortæller Racing Louisville-spilleren, at det ikke ser alt for godt ud.

Årsagen er den skade, hun blev opereret for i efteråret, og selvom genoptræningen er gået godt, er hun bare ikke helt der, hvor hun nok gerne ville have været så tæt på årets med afstand største turnering.

- Det er urealistisk, at jeg når at blive helt klar, kommer det med en diplomatisk smil fra danskeren.

Listen over fodboldspillere, der har meldt sig klar til en slutrunde, selvom de bestemt ikke var klar til en slutrunde, er lang. Meget lang. Men den kommer ikke til at have Nadims navn på sig.

- Jeg vil være i form til et VM, jeg vil være en nøglespiller. Jeg vil ikke bare være med. Sådan er jeg bare bygget. Skal jeg være en del af noget, skal jeg være en væsentlig del. På nuværende tidspunkt er det ikke tilfældet, siger hun.

Det er dog ikke et afbud.

Nadim er bare ikke optimist, men derfor skal man ikke lægge hovedet på blokken.

- Nogle gange forekommer mirakler, og jeg bliver ved med at tro på det, til allersidste øjeblik, siger hun.

Lars Søndergaard udtager sin VM-trup 30. juni.

Danmark spiller første gruppekamp ved VM 22. juli i Perth mod Kina.