Dansk VM-spiller efter bizarre scener: Det er uvirkeligt

AARHUS (Ekstra Bladet): Martin Braithwaite måtte op lidt over klokken fire fredag morgen for at nå frem til samling i Aarhus med det genopstandne landshold.

Klokken 4.20 ringede vækkeuret, og så startede en bumletur fra Middlesbrough over Amsterdam og videre til Billund.

- Jeg har været tidligt oppe, ler Martin Braithwaite muntert.

I lighed med en stribe andre udlandsproffer blev offensivspilleren kaldt retur til sin klub, da det stod klart, at konflikten omkring landsholdet var gået i hårdknude.

Martin Braithwaite stod op klokken 04.20 for at tage af sted mod Aarhus. Foto: Lars Poulsen

Så onsdag, hvor der var planlagt landskamp i Trnavam, stod Martin Braithwaite atter i Middelsbrough og trænede med holdkammeraterne.

Senere samme aften fik han lige tid til at se nogle minutter af vikarernes kamp mod Slovakiet.

- Det var uvirkeligt – og sådan er det stadig. Jeg så nogle minutter af kampen med børnene, der ikke kunne forstå, hvorfor jeg sad sammen med dem, siger han og giver afløserne en vis anerkendelse for resultatet i Slovakiet.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok for Danmark at tabe 3-0 til Slovakiet, men det var trods alt et okay resultat for de drenge, der var ude og gøre en indsats, siger han og afviser at dele sin holdning om vikarerne.

Sådan giver Nations League EM-pladser Nations League er sat i verden for at styrke landsholdsfodbolden, fordi der er færre testkampe og flere betydende kampe. Det styrker også de enkelte fodboldforbund ved en større kommerciel indtjening primært i form af tv-rettigheder. Via gode resultater i Nations League kan fire landshold, der ikke kvalificerer sig direkte til EM via den almindelige kvalifikation, få billetter til slutrunden i 2020. Sådan kvalificerer man sig til EM via Nations League: - UEFA's 55 medlemslande er på baggrund af tidligere resultater blevet inddelt i fire niveauer; A (12 landshold), B (12), C (15) og D (16), hvor A er bedst. Dermed matches deltagerne med ligeværdige modstandere. Danmark begynder på niveau B. - På niveau A og B inddeles holdene i grupper à tre hold, mens grupperne på niveau C og D med en enkelt undtagelse består af fire hold. Dermed er der fire grupper på hvert niveau. - I grupperne mødes holdene ude og hjemme i løbet af september, oktober og november i år. Danmark er i gruppe med Wales og Irland. - Vinderen af Danmarks gruppe rykker op på A-niveau, når næste udgave af Nations League begynder i efteråret 2020. Det dårligste hold i Danmarks gruppe rykker ned på C-niveau. - Vigtigere er det dog, at alle gruppevinderne får en ekstra mulighed for at kvalificere sig til EM i 2020. - Der er i alt fire EM-pladser på spil i Nations League - en plads til holdene på hvert niveau. Det betyder også, at et land som Færøerne fra niveau D modsat tidligere har en realistisk chance for at komme til EM. - De fire EM-pladser i Nations League spilles der først om på den anden side af den normale EM-kvalifikation, som afvikles gennem hele 2019. - Nations League-opgørene om EM-pladser spilles i marts 2020. På hvert niveau mødes den bedste gruppevinder (ud fra opnåede point og målscore) mod den fjerdebedste gruppevinder i en semifinale. Den næstbedste og tredjebedste gruppevinder mødes i den anden semifinale. De to semifinalevindere mødes i finalen, hvor vinderen snupper EM-billetten. - Hvis Danmark for eksempel både vinder sin Nations League-gruppe og sin EM-kvalifikationsgruppe, og dermed allerede er kvalificeret til EM i 2020, vil det være nummer to i Danmarks Nations League-gruppe (Wales eller Irland), der i stedet deltager i semifinale og eventuel finale om en EM-billet. *- Et sandsynligt scenarie er, at alle 12 hold på niveau A kvalificerer sig direkte til EM via den almindelige EM-kvalifikation. Det vil medføre, at der i stedet er to EM-pladser på spil på niveau B, hvor Danmark befinder sig. Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Vis mere Luk

- Jeg tænker ikke så meget over det, der skete onsdag. Det var ude af min kontrol. Hvad andre folk vælger at gøre, kan jeg alligevel ikke gøre noget ved, siger Braithwaite, der heller ikke skænker det de store tanker, hvad folket tænker om den netop overståede konflikt.

- Jeg kan ikke styre, hvad andre folk tænker. Vi giver bare maksimum, og så er det faktisk en del af fodbold på det her niveau at kunne lukke alt andet ude, siger han

Noget, som han også skal lukke ude, er det klubskifte til Spanien, som faldt til jorden, lige før transfervinduet lukkede.

- Jeg vidste godt, at der kunne ske noget i det her vindue, men det skete i sidste ende ikke. Og det gør mig ikke så meget. Middlesbrough er en fed klub at være i, og jeg har fået en god start på sæsonen.

- Der var et tilbud på mig, som jeg fandt interessant, men i sidste ende kunne klubberne ikke blive enige, og jeg var aldrig selv i forhandlinger med en anden klub, så i mine øjne var det ikke for alvor tæt på, siger han.

