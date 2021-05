Danske EM-fans på pinebænken

Der var gode nyheder tirsdag, da det blev officielt, at der nu må lukkes 15.900 tilskuere ind til de fire kampe, som Parken lægger græs til ved EM-slutrunden.

Men det er endnu ikke afklaret, hvor mange danske fodboldfans der får adgang til Parken til de tre EM-kampe mod Finland, Belgien og Rusland.

Selv om det er UEFA, der officielt står for billetsalget, har DBU mulighed for at prioritere fanbilletterne. Og det har DBU gjort for at tilgodese de mest loyale fans.

- Dem, der har flere landskampe både på hjemme- og udebane, skal belønnes. Det sker efter vores loyalitetsprogram.

- Men vi kender endnu ikke det samlede antal af billetter. Det er dog vores håb, vi bliver tildelt 5000 fanbilletter, siger DBU’s fankoordinator Anders Hagen.

Der var fest og glæde, da Danmark kvalificerede sig til EM-slutrunden efter 1-1 mod Irland i Dublin tilbage i november 2019. Foto: Lars Poulsen.

Den store udfordring lige nu er, at ingen kender billetfordelingen til kampene. De danske fans må vente i spænding på en fordelingsnøgle fra UEFA. Den kommer senere på måneden.

- Vi kan godt ende med at få endnu flere danske billetter til kampene. Det helt afgørende bliver, hvor mange udenlandske fans der må lukkes ind. Det venter vi svar på fra UEFA.

- Personligt tror jeg ikke, at UEFA kommer til at acceptere særlig mange udenlandske fans på stadion, fordi vi stadig har en pandemi. Og det kan naturligvis blive positivt for de danske fans, pointerer Anders Hagen.

I løbet af kort tid kender vi fordelingen af billetterne til Danmarks kampe efter det nu er tilladt med 15.900 til EM-kampene i Parken i næste måned. Foto: Jens Dresling.

DBU har til gengæld ingen indflydelse på, hvordan de neutrale billetter til Danmarks EM-kampe bliver fordelt.

Der er solgt i omegnen af 16.000 neutrale billetter til Danmarks tre kampe – heraf op imod 8000 danske.

- UEFA foretager en lodtrækning blandt de fans, der har købt neutrale billetter. I den kategori er det vores håb, at mange af de 8000 danskere kan lukkes ind.

- Lige nu er det samlede tilskuertal 15.900 tilskuere til kampene i Parken, men jeg er optimistisk og håber på, at der kan lukkes flere ind, når EM skydes i gang, siger Anders Hagen.