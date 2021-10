Danske EM-planer er droppet

I 2016 meldte Dansk Boldspil-Union (DBU) og resten af de nordiske fodboldforbund ud, at man ville gå efter at blive vært for EM i enten 2024 eller 2028.

Værtskabet i 2024 er allerede blevet tildelt Tyskland. Tirsdag meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), at eventuelle værtslande til EM i 2028 havde indtil marts næste år til at vise deres interesse.

Men der kommer ikke en nordisk hensigtserklæring. DBU og de øvrige nordiske undersøgte mulighederne for at blive EM-værter, men droppede planerne for flere år siden.

Det oplyser kommunikationschef i DBU Jakob Høyer.

UEFA oplyste tirsdag, at en eventuel EM-vært skal stå klar med ti stadioner.

Minimum ét stadion skal have plads til 60.000 tilskuere. Minimum ét - men helst to - stadioner skal have plads til 50.000 tilskuere.

Derudover skal mindst fire stadioner have plads til 40.000 tilskuere og mindst tre skal have plads til 30.000 på lægterne.

DBU-formand Jesper Møller sagde allerede i 2016, at UEFA's stadionkrav kunne spænde ben for et nordisk EM-værtskab.