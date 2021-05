Danske fans får svar: Håb om flere EM-billetter

Medlemmerne af den danske fanklub fik blot 2100 billetter til hver af de tre danske kampe ved sommerens EM-slutrunde.

Men der er håb forude om, at flere danske fans kommer i Parken til Danmarks tre gruppekampe mod Finland, Belgien og Rusland, fordi UEFA i de her dage er i færd med den helt store lodtrækning om de såkaldte neutrale billetter.

Der var solgt 16.000 neutrale billetter til hver af de tre gruppekampe. Det antal ventes reduceret til 7-8000 på grund af den reducerede kapacitet i Parken under EM.

65 procent – i niveauet 10.000 - af de neutrale billetter var købt af danske fans.

Nu trækker UEFA så lod blandt alle de neutrale billetkøbere, hvor cirka halvdelen af dem er heldige at få en billet til Danmarks kampe.

Det giver i bedste fald forhåbninger om yderligere 4500-5000 danskere i Parken, udover de 2100, som fanklubben har sikret.

EM-kampene i Parken bliver ikke med fyldte tribuner og mange tusinde danskere. Men der er håb om lidt mere end halvanden af Parkens kapacitet på 15.900 bliver fyldt med danske fans. Foto: Jens Dresling.

DBU’s fankoordinator Anders Hagen havde håbet og troet på 5000 billetter til medlemmerne af den danske fanklub, men mange af de loyale støtter blev skuffet på den konto, fordi UEFA helt uforståeligt valgte at droppe mange af fanbilletterne.

Anders Hagen har et spinkelt håb om endnu flere billetter, fordi han ikke forventer, at Finland, Belgien og Rusland udnytter de kvoter, som de er blevet tildelt.

- Jeg har svært ved at forestille mig, vi ser flere tusinde fans fra vores tre modstanderlande.

- Derfor håber og beder jeg til, at ubrugte billetter kan blive solgt til danske fans, siger Anders Hagen.

UEFA har ellers rigeligt med billetter til salg. Ekstra Bladet kunne tirsdag fortælle, at man kan købe billetter til 8250 kr. stykket til hver af Danmarks tre indledende kampe. Det er også muligt at købe en menu hos Geranium, der er Danmarks eneste trestjernede Michelin restaurant. Her koster middag og landskamp: 18.750 kr.