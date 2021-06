Danske fans hvæser af UEFA

Mange af de fodboldfans, der mandag aften er til fodbold i Parken, hvor Spanien og Kroatien mødes i 1/8-finalen, har givet 185 euro for en billet. Det svarer til 1375 kroner.

Og så sidder der nogle, der har givet 50 euro. Svarende til 371 kroner.

Det er dem, der ventede med at købe billetter til få timer inden kampstart.

For her valgte UEFA at sænke billetpriserne markant.

Det faldt omgående en stribe danske fans for brystet.

Én af dem var Thor Kjer-Kristiansen.

- Jeg blev fuldstændig paf, da jeg fandt ud af det, siger han til Ekstra Bladet.

Sammen med et par venner købte han tidligere på dagen tre billetter til kampen. Ironisk nok havde de talt om at vente - men spenderede den mindre formue for de tre billetter for at få den unikke oplevelse ved EM-slutrunden med.

- Så så en anden på Twitter, at UEFA havde sænket prisen til 50 euro. Jeg gik ind på UEFA’s billetportal og kunne se, at det var rigtigt.

- Der er jo 1000 kroners forskel. Og UEFA giver ingen forklaring på det, siger han tydeligt irriteret.

Generelt er der en del danske fans, der undrer sig på de sociale medier.

Et fair gæt er, at UEFA gerne vil have så mange mennesker i Parken som overhovedet muligt, hvilket er svært at klandre fodboldunionen.

- Ja, de vil nok gerne have røde lamper. Og det forstår jeg godt. Men det er godt nok irriterende, siger Thor Kjer-Kristiansen.

Han har skrevet til UEFA for at få en forklaring men siger til Ekstra Bladet, at han bestemt ikke regner med at få noget ud af det.

