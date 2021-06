Danske fans kaldte på Messi

EM-øjeblikke

Ekstra Bladet spoler under EM-slutrunden tilbage til hver af de europamesterskaber, hvor det danske landshold deltog. Her følger en fanreportage fra det ukrainske en brandvarm dag i 2012.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var en pokkers varm dag i Lviv. Endnu én.

Som de foregående i juni 2012 var den spædet op med øl og diverse vodkashots fra den årle morgenstund, og mange af os var ikke helt klar over, hvad klokken var – eller hvor præcist vi var for den sags skyld.

Vi vidste dog, at det var kampdag, og at Danmark med sejr over Portugal kunne komme videre fra gruppen.

Efter at have set Danmark slå Holland i åbningskampen på storskærm et sted i Prag omgivet af rundt regnet 500 hollændere, var vi ankommet til den vestukrainske provinsby, og min gode ven Jens og jeg hyggede og festede snart med de andre danske fans – som det gennem årtier har været kutyme, når danske fans følger landsholdet ved slutrunder.

Der var en fremragende stemning, hvor UEFA’s særskilte fan-områder med konkurrencer, barer og boldbaner lykkedes med missionen.

Forundrede ukrainere så til, og da vi senere iførte os lederhosen forud for tysker-kampen, stod de i kø for at få taget billeder med os. Det var alt sammen meget mærkeligt. For dem og os.

Iført Lederhosen i landsholdstrøjer før Tyskland-kampen. Det var varmt som bare pokker. Privatfoto

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Men nu gjaldt det Portugal. Og Cristiano Ronaldo.

De sylespidse bakkenbarter

Uden ham var Danmark bedre end Portugal. Det var vi enige om. De plattenslagere til Pepe, Nani og hvad de ellers hed, var ikke af samme kaliber som Krohn-Dehli, Bendtner og så videre.

Men de havde Ronaldo. Han havde tampet bolde i mål for Real Madrid den forgangne sæson, så alle var bange for ham. Især os.

Og så var han irriterende.

Foto: Michael Probst/AP/Ritzau Scanpix

Håret, smilet, de sylespidse bakkenbarter, spillet. Vi danske fans, uanset om vi var Real-fans eller ej, ku’ ikke udstå synet af ham. Kun Messi havde været bedre den sæson. Og rivaliseringen mellem de to kørte på fulde omdrejninger i spansk fodbold, og såvel dengang som nu kunne folk ende med at trampe hinanden over tæerne, når de diskuterede, hvem af dem, der var bedst.

Messi eller Ronaldo. Vi snakkede også om det i Lviv. Jeg syntes Ronaldo.

Jeg har egentlig altid godt kunne lide ham og hans attitude. Den der arrogance, han har udstrålet. Den vilje og målbevidsthed. Dedikationen. Messi er måske en anelse mere talent, men ingen i galaksen har været villig til at ofre så meget for sin karriere som Ronaldo. Tror jeg.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I Lviv var det alt sammen glemt. Især da vi havde forvildet os ind på stadion. Her var endnu varmere end inde i byen. En sand gryde. Gudskelov serverede de ikke øl med alkohol i. Så vidt jeg husker.

Jeg husker også Ronaldo. Da han kom på banen. Håret, smilet, de sylespidse bakkenbarter. Hvis vi var 3000 fans på tribunen dér bag målet, så var vi 3000 fans, der kiggede på ham. Under opvarmningen, under nationalsangen og under kampen. Vi ventede bare på, at han skulle vinde over os.

Så kunne han lære det!

Så hvad kunne vi gøre? Ja, vi kunne da pisse ham af. Var der én ting, vi vidste, ville virke, så var det det. Og så sang vi. Eller råbte. Det var ikke planlagt, og det var ikke koordineret. Men vi brølede, så man skulle tro, han var trukket i rødt og hvidt, selvom han normalt tørnede ud for Argentina:

- Messi! – Messi! – Messi!

Og én gang til: - Messi! – Messi! – Messi!

Og igen. Og igen.

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Foto: Darren Staples/Reuters/Ritzau Scanpix

Vi skubbede til hinanden, dunkede hinanden i ryggen med et grin. For ha ha, det var sjovt. Så kunne han lære det, det fjols.

Ååååh, hvem der bare havde mere øl!

Det kan godt være, det virkede. Og Ronaldo ænsede det.

Da journalisten Guillem Balague for nogle år siden udgav sin biografi om portugiseren, og rivaliseringen med Messi naturligt nok blev omtalt, blev vi danske fans i Lviv nævnt som et sted, hvor Ronaldo virkelig fik røg.

Han spillede ikke nogen god kamp mod Danmark den dag. Der var gennembrud og afslutninger. Men enten fik forsvaret lukket af, eller også nappede Stephan Andersen de to friløbere, der pludselig opstod.

- Ved du, hvor Messi var på det her tidspunkt sidste år? Ved du det? Ved du det, eller ved du det ikke? Han blev slået ud af Copa América i sit eget hjemland. Jeg synes, det er værre, synes du ikke?, hvæsede superstjernen til en journalist efter kampen, da denne formastede sig til at spørge til de danske råb.

Det hørte vi ikke noget af. Vi havde glædet os over Bendtners to mål, der havde ændret 0-2 til 2-2. Men nu traskede vi slukørede ud af stadion, fordi Varela kort før tid havde scoret til 3-2 og sikret portugisisk sejr.

Det var godt nok en streg i regningen. Men Ronaldo fik vi da kål på.

Syntes vi.

--

Sådan gik det Danmark

Ti danske fans, der før ikke kendte hinanden, fejrer på en plads i Prag den sensationelle sejr over Holland i åbningskampen. Omkring os var der 500-700 hollændere...Privatfoto

Gruppespillet blev endestationen for Danmark. Efter sejr over Holland og nederlaget til Portugal var kravet sejr over tyskerne i sidste runde.

Selvom Danmark langt inde i 2. halvleg holdt 1-1, var tyskerne et par niveauer over og endte med at vinde fortjent 2-1.

Det var Danmarks syvende EM-slutrunde – og tredje gang, de forlod turneringen efter det indledende gruppespil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bøllen Bendtner

De jublende fans på stadion tog ikke notits af det. De jublede bare. Nicklas Bendtners scoring til 2-2 mod Portugal var fantastisk, og mens øl og kram blev delt i et sandt kaos, trak angriberen lige præcis langt nok ned i shortsene til, at man kunne se Paddy Power-boksershortsene inde under.

Reklame. Ikke andet.

Helvede brød løs. For dét måtte man ikke.

Bendtner var ligeglad, og da UEFA gjorde alvor af sine trusler og idømte ham en klækkelig bøde på 100.000 euro, trak han på skuldrene og sendte den videre til bookmakeren, der gladelig betalte.

Senere fortalte hovedpersonen i sin selvbiografi, at han var blevet betalt klækkeligt for stuntet.

- Min mor er ikke vild med projektet, men det er et tilbud, som jeg ikke rigtig føler, jeg kan sige nej til. To millioner kroner er alligevel en sjat.

- Og det kan også blive sjovt. Et kick. Jeg har kedet mig i træningslejren, kedet mig på hotellet. Der skal ske noget, skrev han.

Det viste sig, at forbindelsen til Paddy Power var opstået gennem en bekendt fra Londons kasinomiljø et par uger inden EM. Tilbuddet lød på 200.000 pund – svarende til 1,85 millioner kroner.

Allerede før afrejsen til slutrunden havde han fået tilsendt ti par underbukser med i forskellige størrelser og modeller…