Danske fans slipper ikke: Overvåges i døgndrift

Qatars smitteopsporingsapp, Ehteraz, giver myndighederne i Qatar mulighed for at spore dig, når du færdes i landet

Hvis du overvejer at købe billetter til VM i Qatar, skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at downloade en smitteopsporingsapp, hvor du kan blive overvåget 24 timer i døgnet.

Det er et krav at downloade Qatars smitteopsporingsapp, Ehteraz, for at færdes i landet, men - i modsætning til den danske smitteopsporingsapp - kan regeringen i Qatar overvåge dig gennem GPS.

Hvis corona stadig plager landet, når VM starter, kan fodboldfans altså se frem til, at myndighederne i Qatar altid ved, hvor du befinder dig, og hvem du er sammen med.

Seniorforsker hos DTU, Kasper Edwards, har læst de oplysninger om appen, der ligger tilgængeligt:

- Modsat den danske smitteopsporingsapp, er Eteraz tydeligt lavet, så den skal kunne identificere, hvem der har været i kontakt med hvem, og hvor man har været, siger han.

Den danske smittestopapp er i skarp kontrast udviklet sådan, at den er bevidst om privatliv, så folk ikke kan identificeres.

En digital fodlænke

I forlængelse af den omfattende overvågning, kan myndighederne også se, om man overholder sin isolation, hvis man er smittet med coronavirus eller er nærkontakt til nogen, der er smittet.

- Det minder jo om fodlænke, og det har vi gode erfaringer med i det danske fængselsvæsen, siger Kasper Edwards.

Appen viser en farvekoordineret QR-kode, der viser din sundhedsprofil i forhold til covid-19.

Den kan vise en grøn, grå, gul og rød farve, alt efter om man er symptomfri, nærkontakt, i isolation eller har coronavirus. Se mere i opslaget fra Qatars indenrigsministerium:

Straffes med fængsel

Kasper Edwards pointerer, at det sagtens kan være hensigten, at Qatar udelukkende vil bruge appen til smitteopsporing, men den giver myndighederne muligheden for at bruge den til andet.

I beskrivelsen af appen, bliver der heller ikke lagt skjul på, at dine personlige data og lokation kan deles med andre 'passende statslige organer' eller ikke-statslige organisationer, hvis de yder en 'service' for Qatar.

- Man har valgt et design, der kan kan tracke alle, der appen, og myndighederne er åbne for at dele og bruge de her oplysninger, siger Kasper Edwards.

Hvis man går rundt i landet uden at have appen installeret på enten mobil eller tablet, kan man risikere op til tre års fængsel eller en bøde på 375.000 kr.

Ekstra Bladet har kontaktet DBU for at høre om de danske fodboldfans' overvejelser om sagen, men de har ingen kommentar til Qatar og corona på nuværende tidspunkt.

Sidste år mødtes Ekstra Bladet med VM-komiteens chef Hassan Al-Thawadi i Doha

