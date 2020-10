Danske fodboldkvinder banker Italien og er EM-klar

De danske fodboldkvinder er klar til den udskudte EM-slutrunde i 2022.

EM-billetten blev sikret med en overbevisende 3-1-sejr på udebane over Italien. Med en kamp igen kan Danmark ikke hentes med 27 point og en vanvittig målscore på hele 48-1.

Nicoline Sørensen åbnede målscoringen direkte på hjørnespark i det sjette minut, mens Nadia Nadim udbyggede føringen lidt over ti minutter senere. I begyndelsen af anden halvleg var Nadim på pletten igen og punkterede spændingen.

Kampen mod italienerne har været imødeset længe, da begge hold har vadet igennem kvalifikationsgruppen med lutter sejre.

Derfor var der også forventet ret stor jævnbyrdighed i Empoli, men der var reelt klasseforskel fra første fløjt, da danskerne kvalificerede sig til sin syvende EM-slutrunde i træk.

Danmark har ikke endegyldigt vundet sin EM-kvalifikationsgruppe endnu, men er sikker på at være blandt de tre bedste toere på tværs af de ni kvalifikationsgrupper, og derfor er EM-billetten sikret.

Den danske sejr var mere sikker, end slutcifrene antyder.

Allerede efter få minutter blev Pernille Harder sendt alene igennem for første gang af mange, men hendes forsøg på at lobbe bolden i mål blev reddet til hjørnespark.

Det var dog ingen større skade. Nicoline Sørensen sparkede direkte på mål på hjørnesparket og tog fusen på både en forsvarsspiller og på målmand Laura Giuliani, der desperat, men forgæves forsøgte at bokse bolden væk.

Allerede i det 17. minut kom Danmark på 2-0, da Pernille Harder med et perfekt indlæg fandt Nadia Nadim, der kastede sig frem og stødte bolden i mål.

På det tidspunkt havde Danmark allerede haft flere gode muligheder for at udbygge føringen, og italienere skulle være glade for kun at være nede med to mål ved pausen.

Kun i de sidste fem minutter af første halvleg var der lidt pres på det danske mål, men Katrine Abel blev ikke sat på store prøver i buret.

Allerede i anden halvlegs andet minut fandt kampen reelt sin afgørelse med 3-0-målet. Igen havde keeper Guiliani store problemer på et dansk hjørnespark, så Nadia Nadim kunne score.

Efter en time formåede Italien at reducere ved angriberen Valentina Giacinti. Det var første gang i hele EM-kvalifikationen, at Danmark indkasserede et mål.

Det lykkedes Danmark at få bolden i nettet igen, men fejlagtigt blev målet annulleret for offside.

Det overlever landstræner Lars Søndergaard og spillerne dog nok, da de efter ni sejre i ni kvalifikationskampe og en målscore på 48-1 kan se frem til EM i England om lidt over halvandet år.

