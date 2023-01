Danske fodboldkvinder tester VM-formen mod Sverige

Danmarks kvindelandshold i fodbold kommer i april til at spille to testkampe forud for VM.

Den ene bliver mod Sverige. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag på sin hjemmeside. Kampen finder sted 7. april klokken 15 og bliver spillet på Eleda Stadion i Malmø.

Lidt over tre måneder senere går VM i gang i Australien og New Zealand.

Simone Boye, der er viceanfører på landsholdet, har sin daglige gang i svensk kvindefodbold hos Hammarby og ser frem til testkampen.

- Sverige har et af Europas bedste landshold, så det bliver en spændende kamp og en god test for os frem mod VM til sommer. Jeg er sikker på, at der bliver en fantastisk stemning i Malmø – forhåbentligt med mange danskere på lægterne, siger Boye på DBU's hjemmeside.

Det ligger endnu ikke fast, hvem Danmark skal møde i sin anden testkamp i april. Det vil blive meldt ud i starten af februar, oplyser DBU.

Det er uvist, om Pernille Harder er med i testkampene. Den danske landsholdsstjerne blev i november skadet i en landskamp og efterfølgende opereret.

Chelsea, som Harder spiller for, meldte efterfølgende ud, at hun ville være ude i længere tid. Danmarks landstræner, Lars Søndergaard, sagde i den forbindelse, at Harder ventes at være klar til VM, der går i gang 20. juli.