Danske profiler efter ballade: - Vi frygter ikke pibekoncert

Det har været en turbulent uge for det danske landshold.

I onsdags stillede Danmark med et vikar-landshold, og søndag aften spiller så det rigtige landshold efter en midlertidig aftale kom på plads.

To træningspas har Åge Hareide haft med spillerne før kampen mod Wales.

Men stemningen i befolkningen har ikke været i spillernes favør de seneste dage. Der er blevet råbt og skreget om forkælede millionærer, der er grådige og kun tænker på sig selv.

Der har også været dem, der mente, at det er så stor en ære at spille på landsholdet, så de burde stille gratis op til landskampene.

Derfor bliver det spændende søndag aften at opleve, hvordan et fuldsat Aarhus Stadion tager imod, når Simon Kjær, Christian Eriksen & Co. træder ind til Nations League-kampen mod Wales.

- Det har været en vanskelig uge for os. Men jeg er sikker på, at alle tilskuerne er bag. For os handler det om at vinde, siger Kasper Schmeichel, der i fraværet af sygdomsramte Lars Høgh havde fået sin normale målmandstræner, Mike Stowell, med fra Leicester.

- Jeg er ikke bekymret for vi får buhråb fra tilskuerne. Det eneste, vi kan gøre, er at forberede os og levere på banen. Vi håber, vi kan spille god fodbold, og tilskuerne står bag os, supplerer Simon Kjær.

