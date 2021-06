Danske Spil refunderer alle væddemål

Folk, der valgte at spille på kampen mellem Danmark og Finland hos Danske Spil, får nu deres penge refunderet efter aftens hændelse lørdag.

Efter Christian Eriksens kollaps på banen har betting-virksomheden sat sporten i anden række.

- Sport er ikke det vigtigste her. Det her blev afviklet på en måde, som aldrig set lignende før, fortæller Danske Spils kommunikationschef, Søren Andersen, til Ekstra Bladet.

Et mindretal, der valgte at oddse på en finske sejr, beholder gevinsten.

Dog kan et stort flertal kan se frem til at få deres penge tilbage.

- Vi har ikke det præcise antal endnu, da vi først lige er begyndt med at betale folk tilbage, siger Søren Andersen.

Fortsat stabil

Christian Eriksen er søndag formiddag indlagt på Rigshospitalet, og hans tilstand er fortsat stabil.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse søndag formiddag. Her fremgår det, at unionen har været i kontakt med landsholdsspilleren.

- Vi har her til formiddag været i dialog med Christian Eriksen, der har sendt en hilsen til sine holdkammerater. Hans tilstand er fortsat stabil, og han er fortsat indlagt indlagt for at få yderligere undersøgelser.

- Holdet og staben omkring landsholdet har fået krisehjælp og bruger dagen på at hjælpe hinanden efter gårsdagens hændelser, skriver DBU.