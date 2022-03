Danske stjerner faldt igennem: Én mand lyser op

Christian Eriksen tog taktstokken for Danmark igen, som har sin absolutte nøglespiller retur. Mange af hans holdkammerater svigtede dog i Amsterdam

Christian Eriksen fik et fantastisk comeback på det danske landshold og viste både sin eminente sparketeknik, sit overblik og sans for at fordele spillet på modstanderens banehavldel.

Det var næsten som om, Eriksen aldrig har været væk. Næsten ...

Til gengæld svigtede alt for mange af de spillere, der fik chancen i den skadesprægede landsholdstrup. Kasper Hjulmand fik ikke de svar, han havde håbet på i en kamp, hvor flere nøglespillere floppede.

