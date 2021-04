Danske stjerner går sammen

Kasper Schmeichel og Pernille Harder har taget del i en ny kampagne mod mobning ved navn Antibulli Fodbold i et samarbejde mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Mary Fonden.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DBU.

En ny undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsstudier viser, at hvert tiende barn har givet afkast på sin fritidsaktivitet på grund af mobning. Derfor har DBU og Mary Fonden nu indgået et samarbejde i jagten på at bekæmpe problemet.

- Jeg er selv far til to børn, og jeg ville ikke kunne holde ud, hvis de blev holdt udenfor. Men jeg kan godt se, at jeg ikke altid selv var så inkluderende som barn, da det mest handlede om at være den bedste.

- Det ville jeg gerne lave om, for fodboldens fællesskab skal være for alle, uanset hvor du kommer fra, siger Schmeichel i et opslag på landsholdets Instagram-side.

Pernille Harder har ligeledes slået et slag for at bekæmpe mobning i fodbold ved at lægge vægt på vigtigheden af sammenholdet.

- Sammenholdet betyder alt for fodboldglæden. Man skal glæde sig til at være sammen med sine holdkammerater, for fodbold handler ikke kun om at vinde.

- Det handler også om at have et sjovt samvær og have det sjovt med sine holdkammerater, lyder det fra Harder.

Schmeichel og Harder er begge ambassadører for kampganen, der tilbyder gratis tilbud til fodboldklubber i form af konkrete øvelser og redskaber til at øge trivslen både på og udenfor fodboldbanen.